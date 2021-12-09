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Чернышенко: проекты развития территории "Сириус" должны быть прорывными

Чернышенко: проекты развития территории "Сириус" должны быть прорывными - РИА Новости, 09.12.2021

Чернышенко: проекты развития территории "Сириус" должны быть прорывными

Новые проекты по развитию федеральной территории "Сириус" должны иметь прорывной характер, ставить приоритеты надо с учётом мнения местных жителей и экспертов,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:51

2021-12-09T22:51

2021-12-09T22:51

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новые проекты по развитию федеральной территории "Сириус" должны иметь прорывной характер, ставить приоритеты надо с учётом мнения местных жителей и экспертов, приводятся на сайте кабмина слова заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.Совещание по социально-экономическому развитию "Сириуса" прошло в рамках рабочей поездки Чернышенко в Сочи.На совещании ключевые проекты представил глава администрации "Сириуса" Дмитрий Плишкин, отметив, что приоритетными являются программы развития спортивного кластера, современной медицины, сохранения природной экосистемы и реализации талантов. В числе этих проектов Плишкин назвал проект "Зеленая платформа", "Медицина нового поколения"."Важно на начальном этапе связать проекты с национальными целями, которые определил президент, и стратегическими инициативами, утвержденными правительством. Методология, заложенная в рамках института кураторства округов, может применяться с учетом уникальности "Сириуса", - добавил Чернышенко.

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общество, технологии, сочи, дмитрий чернышенко, россия