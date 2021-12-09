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В Тверской области поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
В Тверской области поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 09.12.2021
В Тверской области поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Законодательного собрания Тверской области поддержали внесение изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предполагающий... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:35
2021-12-09T20:35
2021-12-09T20:35
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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Тверской области поддержали внесение изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предполагающий использование QR-кодов в общественных местах, сообщается на сайте регионального парламента.Уточняется, что принятию решения предшествовало общественное обсуждение в Тверском государственном медицинском университете, консультации с медиками, предпринимателями, общественными организациями, экспертным сообществом.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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общество, тверская область, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В Тверской области поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Заксобрание Тверской области поддержало проект о QR-кодах в общественных местах
РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Тверской области
поддержали внесение изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предполагающий использование QR-кодов в общественных местах, сообщается на сайте регионального парламента.
"Депутаты Законодательного Собрания Тверской области 9 декабря большинством голосов поддержали внесенный правительством РФ
в Государственную Думу проект федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что принятию решения предшествовало общественное обсуждение в Тверском государственном медицинском университете, консультации с медиками, предпринимателями, общественными организациями, экспертным сообществом.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму
два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый подразумевает возможность посещения мест массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.