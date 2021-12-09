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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211209/qr-kod-1762949823.html
Глава СПЧ призвал выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 с высокими титрами
Глава СПЧ призвал выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 с высокими титрами - РИА Новости, 09.12.2021
Глава СПЧ призвал выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 с высокими титрами
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды гражданам с высоким титром антител к коронавирусу. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:13
2021-12-09T19:44
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды гражданам с высоким титром антител к коронавирусу. "Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим", — сказал он на встрече членов СПЧ с президентом Владимиром Путиным. По его словам, миллионы людей с наличием нейтрализующих белков не попали в список официально перенесших COVID-19 и не могут получить цифровой сертификат. "Кто в соответствии с законопроектом получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие — это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?" — отметил Фадеев.Глава СПЧ также попросил предусмотреть посещение рабочих мест с отрицательным ПЦР-тестом, а для этого нужно усилить систему оперативного и, по его мнению, бесплатного тестирования.По его словам, не у всех есть смартфоны, поэтому должна быть возможность получить обычную бумажную справку о перенесенной инфекции. Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В случае принятия этих документов цифровые сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин, валерий фадеев, россия
15:13 09.12.2021 (обновлено: 19:44 09.12.2021)
 
Глава СПЧ призвал выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 с высокими титрами

Глава СПЧ Фадеев призвал выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 с высокими титрами антител

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды гражданам с высоким титром антител к коронавирусу.
"Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим", — сказал он на встрече членов СПЧ с президентом Владимиром Путиным.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
14:13Распространение коронавируса
В Кремле переадресовали оперштабу вопрос о QR-кодах для детей
По его словам, миллионы людей с наличием нейтрализующих белков не попали в список официально перенесших COVID-19 и не могут получить цифровой сертификат.
"Кто в соответствии с законопроектом получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие — это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?" — отметил Фадеев.
Глава СПЧ также попросил предусмотреть посещение рабочих мест с отрицательным ПЦР-тестом, а для этого нужно усилить систему оперативного и, по его мнению, бесплатного тестирования.
По его словам, не у всех есть смартфоны, поэтому должна быть возможность получить обычную бумажную справку о перенесенной инфекции.
Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В случае принятия этих документов цифровые сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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