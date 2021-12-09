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В Липецкой области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

В Липецкой области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 09.12.2021

В Липецкой области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Липецкого областного совета большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:53

2021-12-09T13:53

2021-12-09T13:53

распространение коронавируса

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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, сообщает в своем Telegram-канале администрация региона.Заседание областного совета состоялось в четверг, 9 декабря."Депутаты Липецкого областного совета поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах", - говорится в сообщении.За законопроект проголосовали 25 депутатов, против - 16, воздержавшихся не было.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

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политика, общество, липецкая область, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код