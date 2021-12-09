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Депутаты Карелии поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Карелии поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 09.12.2021

Депутаты Карелии поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании в четверг поддержали внесение изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:29

2021-12-09T13:29

2021-12-09T13:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании в четверг поддержали внесение изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, сообщает пресс-служба регионального парламента."Как вы знаете, очень многие парламенты уже высказали свои точки зрения по данному вопросу. Мы же приняли решение не торопиться, изучить все обращения, которые к нам поступили. Было организовано всестороннее обсуждение на различных площадках, в частности, дискуссии прошли в Общественной палате Карелии, в Законодательном собрании, где свои мнения высказали как депутаты, так и представители общественных организаций, врачи, предприниматели, правоведы, граждане", - отметил спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в ходе заседания свои мнения о законопроекте высказали представители фракций "Единой России", "Яблока", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди"."Депутаты Законодательного собрания республики Карелия на заседании 9 декабря поддержали проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"… По итогам обсуждения за проголосовали – 21 депутат, против – 9", - говорится в сообщении.По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексея Хейфеца, предложения к законопроекту, озвученные в Общественной палате республики и в Законодательном собрании будут направлены на рассмотрение депутатов Госдумы.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

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