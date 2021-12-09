https://ria.ru/20211209/putin-1763038134.html

Путин заявил о востребованности встреч с СПЧ

Путин заявил о востребованности встреч с СПЧ - РИА Новости, 09.12.2021

Путин заявил о востребованности встреч с СПЧ

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества заявил, что такое совещание является востребованным, со своей стороны глава... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:33

2021-12-09T22:33

2021-12-09T23:21

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества заявил, что такое совещание является востребованным, со своей стороны глава государства пообещал приложить максимум усилий, чтобы выполнить достигнутые договоренности.“Согласитесь, что такое обстоятельное обсуждение всех вопросов, которые были подняты сегодня в ходе нашей дискуссии, оно является востребованным. И очень рассчитываю на то, что мы продолжим с вами такую работу в течение следующего года. Со своей стороны буду делать все для того, чтобы по максимуму выполнить те договоренности, которые сегодня были достигнуты в ходе нашей дискуссии”, - сказал Путин.

https://ria.ru/20211209/putin-1763028230.html

россия

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общество, владимир путин, россия