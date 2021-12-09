https://ria.ru/20211209/putin-1763037505.html

Путин рассказал, как организации обходят закон об иноагентах

Путин рассказал, как организации обходят закон об иноагентах - РИА Новости, 09.12.2021

Путин рассказал, как организации обходят закон об иноагентах

Президент РФ Владимир Путин, комментируя закон об иноагентах, заявил, что после того, как одним структурам, участвующим в политической деятельности, перекрывают РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:26

2021-12-09T22:26

2021-12-09T23:17

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя закон об иноагентах, заявил, что после того, как одним структурам, участвующим в политической деятельности, перекрывают каналы иностранного финансирования, сразу появляются другие аналогичные организации или финансовые хабы."Вот вчера, допустим, были приняты какие-то решения по тем структурам, которые получают финансирование из-за границы и участвуют в политической деятельности. Им перекрывают в известной степени эти каналы финансирования. Значит, возникают сразу другие", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества."Или те, кто никогда ничего подобного раньше не делал, но желают получить дополнительные источники, получают эти деньги, как-то начинают и менять свою деятельность в этой связи, отрабатывая это финансирование. Или становятся каким-то финансовым хабом и передают эти деньги другим структурам", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211204/inoagent-1762165560.html

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общество, владимир путин, россия