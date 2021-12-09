https://ria.ru/20211209/putin-1762960660.html

Правозащитники тонко чувствуют суть запросов людей, заявил Путин

Правозащитники тонко чувствуют суть запросов людей, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2021

Правозащитники тонко чувствуют суть запросов людей, заявил Путин

Правозащитники чувствуют суть запросов людей гораздо тоньше, чем представители власти, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:50

2021-12-09T15:50

2021-12-09T15:50

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759109836_0:186:3078:1917_1920x0_80_0_0_c6b4bcfd44a40516e6e1833577b29a8b.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правозащитники чувствуют суть запросов людей гораздо тоньше, чем представители власти, считает президент России Владимир Путин."Жизнь, как известно, не всегда бывает ровной, гладкой и благостной. Тем более в наше время, которое насыщено новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. И в этих условиях крайне значимым является стремление Совета спокойно, аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации, привлечь экспертов, представителей структур гражданского общества, хорошо знающих предмет дискуссии", - сказал он на встрече с членами Совета по правам человека."И в целом вы зачастую более тонко, конечно, – я уже это говорил неоднократно – чувствуете суть запросов людей, их настроение, тоньше даже, чем представители власти, и предлагаете свои подходы на основе внимательного, детального анализа", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211209/putin-1762951907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)