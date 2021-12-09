https://ria.ru/20211209/putin-1762960660.html
Правозащитники тонко чувствуют суть запросов людей, заявил Путин
Правозащитники тонко чувствуют суть запросов людей, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2021
Правозащитники тонко чувствуют суть запросов людей, заявил Путин
Правозащитники чувствуют суть запросов людей гораздо тоньше, чем представители власти, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:50
2021-12-09T15:50
2021-12-09T15:50
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правозащитники чувствуют суть запросов людей гораздо тоньше, чем представители власти, считает президент России Владимир Путин."Жизнь, как известно, не всегда бывает ровной, гладкой и благостной. Тем более в наше время, которое насыщено новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. И в этих условиях крайне значимым является стремление Совета спокойно, аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации, привлечь экспертов, представителей структур гражданского общества, хорошо знающих предмет дискуссии", - сказал он на встрече с членами Совета по правам человека."И в целом вы зачастую более тонко, конечно, – я уже это говорил неоднократно – чувствуете суть запросов людей, их настроение, тоньше даже, чем представители власти, и предлагаете свои подходы на основе внимательного, детального анализа", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211209/putin-1762951907.html
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владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Правозащитники тонко чувствуют суть запросов людей, заявил Путин
Президент Путин: правозащитники чувствуют суть запросов людей гораздо тоньше, чем власть
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Правозащитники чувствуют суть запросов людей гораздо тоньше, чем представители власти, считает президент России Владимир Путин
.
"Жизнь, как известно, не всегда бывает ровной, гладкой и благостной. Тем более в наше время, которое насыщено новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. И в этих условиях крайне значимым является стремление Совета спокойно, аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации, привлечь экспертов, представителей структур гражданского общества, хорошо знающих предмет дискуссии", - сказал он на встрече с членами Совета по правам человека.
"И в целом вы зачастую более тонко, конечно, – я уже это говорил неоднократно – чувствуете суть запросов людей, их настроение, тоньше даже, чем представители власти, и предлагаете свои подходы на основе внимательного, детального анализа", - добавил Путин.