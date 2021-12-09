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Путин поздравил участников заседания СПЧ с Днем прав человека
Путин поздравил участников заседания СПЧ с Днем прав человека - РИА Новости, 09.12.2021
Путин поздравил участников заседания СПЧ с Днем прав человека
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников заседания СПЧ с днем прав человека, отметив их вклад в благородную миссию по защите прав и свобод человека и... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:05
2021-12-09T15:05
2021-12-09T15:14
владимир путин
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников заседания СПЧ с днем прав человека, отметив их вклад в благородную миссию по защите прав и свобод человека и гражданина."Вы хорошо знаете, что вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина постоянно находятся в сфере вашего внимания, в повестке дня Совета, и каждый из вас вносит в эту работу, в эту без преувеличения благородную миссию свой весомый вклад. Я искренне поздравляю вас с наступающим Днем прав человека и желаю успехов в непростой, но крайне значимой, востребованной и нужной людям деятельности" - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Глава государства подчеркнул, что у СПЧ есть еще одно важное направление деятельности - развитие гражданского общества.
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владимир путин, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия
15:05 09.12.2021 (обновлено: 15:14 09.12.2021)
Путин поздравил участников заседания СПЧ с Днем прав человека
Путин поздравил участников заседания СПЧ с днем прав человека