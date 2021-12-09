https://ria.ru/20211209/putin-1762893841.html
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 09.12.2021
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:02
2021-12-09T15:02
2021-12-09T15:02
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
РИА Новости
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LIVE: Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
LIVE: Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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5
4.7
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владимир путин, видео
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
2021-12-09T15:02
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PT115M46S
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.