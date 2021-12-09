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Надежды Украины натравить Германию на Россию рухнули
В Госдуме ответили на призыв Украины обеспечить России "холодный душ" - РИА Новости, 09.12.2021
Надежды Украины натравить Германию на Россию рухнули
Новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли ответит на просьбу Украины организовать противодействие российской политике. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:47
2021-12-09T11:47
политика
виктор водолацкий
украина
германия
госдума рф
андрей мельник
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли ответит на просьбу Украины организовать противодействие российской политике. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.По его мнению, немецкий лидер отличается прагматичными взглядами и осознает выгоды от экономического сотрудничества с Москвой.Киев не в состоянии оказывать влияние на политическую ситуацию как в внутри Германии, так и в Европе. Олаф Шольц, в свою очередь, будет выстраивать курс, отдавая приоритет развитию экономики и своего государства, считает парламентарий.Он заключил, что Украина продолжает играть роль "недоговороспособного раздражителя", который приводит в замешательство другие страны.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев возлагает большие надежды на новое правительство Германии и ждет "мощного голоса из Берлина" для того, чтобы обеспечить России "холодный душ", так как она якобы готовится к войне. Кроме того он призвал созвать саммит в "нормандском формате".
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политика, виктор водолацкий, украина, германия, госдума рф, андрей мельник, олаф шольц, россия
11:47 09.12.2021
 
В Госдуме ответили на призыв Украины обеспечить России "холодный душ"

Депутат Водолацкий: канцлер ФРГ Шольц не будет слушать посла Украины Мельника о Путине

© AP Photo / Stefanie LoosНовый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
Новый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Stefanie Loos
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли ответит на просьбу Украины организовать противодействие российской политике. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его мнению, немецкий лидер отличается прагматичными взглядами и осознает выгоды от экономического сотрудничества с Москвой.
"Слушать украинского посла он не будет. Это все сделано для украинских СМИ, для украинских политиков, которые ждали "холодного душа" после переговоров Путина и Байдена", – пояснил депутат.
Киев не в состоянии оказывать влияние на политическую ситуацию как в внутри Германии, так и в Европе. Олаф Шольц, в свою очередь, будет выстраивать курс, отдавая приоритет развитию экономики и своего государства, считает парламентарий.
Путин ответил на вопрос о нападении на Украину - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев возлагает большие надежды на новое правительство Германии и ждет "мощного голоса из Берлина" для того, чтобы обеспечить России "холодный душ", так как она якобы готовится к войне. Кроме того он призвал созвать саммит в "нормандском формате".
 
ПолитикаВиктор ВодолацкийУкраинаГерманияГосдума РФАндрей МельникОлаф ШольцРоссия
 
 
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