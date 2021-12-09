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Надежды Украины натравить Германию на Россию рухнули

В Госдуме ответили на призыв Украины обеспечить России "холодный душ" - РИА Новости, 09.12.2021

Надежды Украины натравить Германию на Россию рухнули

Новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли ответит на просьбу Украины организовать противодействие российской политике. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:47

2021-12-09T11:47

2021-12-09T11:47

политика

виктор водолацкий

украина

германия

госдума рф

андрей мельник

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли ответит на просьбу Украины организовать противодействие российской политике. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.По его мнению, немецкий лидер отличается прагматичными взглядами и осознает выгоды от экономического сотрудничества с Москвой.Киев не в состоянии оказывать влияние на политическую ситуацию как в внутри Германии, так и в Европе. Олаф Шольц, в свою очередь, будет выстраивать курс, отдавая приоритет развитию экономики и своего государства, считает парламентарий.Он заключил, что Украина продолжает играть роль "недоговороспособного раздражителя", который приводит в замешательство другие страны.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев возлагает большие надежды на новое правительство Германии и ждет "мощного голоса из Берлина" для того, чтобы обеспечить России "холодный душ", так как она якобы готовится к войне. Кроме того он призвал созвать саммит в "нормандском формате".

https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html

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политика, виктор водолацкий, украина, германия, госдума рф, андрей мельник, олаф шольц, россия