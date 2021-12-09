Надежды Украины натравить Германию на Россию рухнули

В Госдуме ответили на призыв Украины обеспечить России "холодный душ"
Депутат Водолацкий: канцлер ФРГ Шольц не будет слушать посла Украины Мельника о Путине
© AP Photo / Stefanie LoosНовый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
© AP Photo / Stefanie Loos
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли ответит на просьбу Украины организовать противодействие российской политике. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его мнению, немецкий лидер отличается прагматичными взглядами и осознает выгоды от экономического сотрудничества с Москвой.
"Слушать украинского посла он не будет. Это все сделано для украинских СМИ, для украинских политиков, которые ждали "холодного душа" после переговоров Путина и Байдена", – пояснил депутат.
Киев не в состоянии оказывать влияние на политическую ситуацию как в внутри Германии, так и в Европе. Олаф Шольц, в свою очередь, будет выстраивать курс, отдавая приоритет развитию экономики и своего государства, считает парламентарий.
8 декабря, 17:12Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
Он заключил, что Украина продолжает играть роль "недоговороспособного раздражителя", который приводит в замешательство другие страны.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев возлагает большие надежды на новое правительство Германии и ждет "мощного голоса из Берлина" для того, чтобы обеспечить России "холодный душ", так как она якобы готовится к войне. Кроме того он призвал созвать саммит в "нормандском формате".