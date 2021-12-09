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Центр тестирования ГТО Тольятти стал призером Национальной спортпремии

Центр тестирования ГТО Тольятти стал призером Национальной спортпремии - РИА Новости, 22.12.2021

Центр тестирования ГТО Тольятти стал призером Национальной спортпремии

Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти стал призером Национальной спортивной премии за 2021 год в номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-09T18:33

2021-12-09T18:33

2021-12-22T18:40

общество

самарская область

россия

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САМАРА, 9 дек – РИА Новости. Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти стал призером Национальной спортивной премии за 2021 год в номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху" категории "Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", сообщает министерство спорта Самарской области.Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла в среду в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Были названы 18 победителей в 11 номинациях.Национальная спортивная премия учреждена постановлением правительства РФ от 1 июля 2010 года в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Лауреаты премии были определены Экспертным советом, который выбрал победителей из трёх номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании. Победители получат премию в 1 миллион рублей.

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общество, самарская область, россия