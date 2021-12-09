18:33 09.12.2021 (обновлено: 18:40 22.12.2021)
Центр тестирования ГТО Тольятти стал призером Национальной спортпремии
CC BY 4.0 / министерство спорта Самарской области / Представители Центра тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти, ставшего призером Национальной спортивной премии за 2021 год в номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху"
САМАРА, 9 дек – РИА Новости. Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти стал призером Национальной спортивной премии за 2021 год в номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху" категории "Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", сообщает министерство спорта Самарской области.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла в среду в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Были названы 18 победителей в 11 номинациях.
"Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти создан в 2015 году. За время работы протестировано около 17 тысяч человек, более пяти тысяч получили знаки отличия. Центр ведёт активную работу по популяризации и привлечению к выполнению нормативов ГТО обучающихся, трудовые коллективы, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Максимальную эффективность по популяризации ГТО показала работа со спортивными школами и крупнейшими предприятиями города", - отмечается в сообщении.
Национальная спортивная премия учреждена постановлением правительства РФ от 1 июля 2010 года в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Лауреаты премии были определены Экспертным советом, который выбрал победителей из трёх номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании. Победители получат премию в 1 миллион рублей.