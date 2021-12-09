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Сержанту, задушившему сослуживца в Самарской области, дали девять лет
Сержанту, задушившему сослуживца в Самарской области, дали девять лет - РИА Новости, 09.12.2021
Сержанту, задушившему сослуживца в Самарской области, дали девять лет
Самарский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей военнослужащего, несколько раз ударившего... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:20
2021-12-09T17:20
2021-12-09T17:20
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
россия
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САМАРА, 9 дек – РИА Новости. Самарский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей военнослужащего, несколько раз ударившего ножом, а затем задушившего сослуживца, сообщается на сайте главного военного следственного управления СК РФ.Следствием установлено, что 11 февраля в поселке Рощинский Самарской области в совместно арендуемой квартире между военнослужащим войсковой части 45863 сержантом Валерием Климовым и его сослуживцем возник конфликт на бытовой почве. Осужденный несколько раз ударил кулаком потерпевшего по голове, четыре раза ножом в шею и задушил его. Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Приговором Самарского гарнизонного военного суда Климову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей с осужденного взысканы денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Кто именно признан потерпевшей, в сообщении не уточняется.
https://ria.ru/20210826/voennyy-1747298774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, россия
Сержанту, задушившему сослуживца в Самарской области, дали девять лет
Суд в Самаре приговорил сержанта, задушившего сослуживца, к девяти годам колонии