14:39 09.12.2021 (обновлено: 17:02 09.12.2021)
Правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35
Правительство выделит 44,6 миллиарда рублей на производство авиадвигателя ПД-35
ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми.
"Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35. Двигателя большой тяги, который так нам необходим и о котором мы сейчас очень подробно говорили в цеху завода", - сказал премьер.
Он также заявил о важности ускорения выхода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки. "В текущем году на эти цели запланировано около 50 миллиардов рублей бюджетных ассигнований", - сказал глава кабмина.
Мишустин в Перми 9 декабря посетил ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация", в которую входят "ОДК Пермские моторы" и "ОДК Авиадвигатель".
"ОДК Авиадвигатель" является головным разработчиком ПД-14 - семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа "МС-21". ПД-14 – один из приоритетов государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.
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