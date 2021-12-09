https://ria.ru/20211209/pravitelstvo-1762942462.html

Правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35

Правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35 - РИА Новости, 09.12.2021

Правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35

Правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35, об этом заявил премьер-министр... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:39

2021-12-09T14:39

2021-12-09T17:02

правительство рф

михаил мишустин

экономика

технологии

пермь

объединенная двигателестроительная корпорация

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми.Он также заявил о важности ускорения выхода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки. "В текущем году на эти цели запланировано около 50 миллиардов рублей бюджетных ассигнований", - сказал глава кабмина.Мишустин в Перми 9 декабря посетил ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация", в которую входят "ОДК Пермские моторы" и "ОДК Авиадвигатель"."ОДК Авиадвигатель" является головным разработчиком ПД-14 - семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа "МС-21". ПД-14 – один из приоритетов государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.

https://ria.ru/20211110/aviadvigatel-1758341626.html

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правительство рф, михаил мишустин, экономика, технологии, пермь, объединенная двигателестроительная корпорация