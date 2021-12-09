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Правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35
Правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35 - РИА Новости, 09.12.2021
Правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35
Правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35, об этом заявил премьер-министр... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:39
2021-12-09T17:02
правительство рф
михаил мишустин
экономика
технологии
пермь
объединенная двигателестроительная корпорация
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми.Он также заявил о важности ускорения выхода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки. "В текущем году на эти цели запланировано около 50 миллиардов рублей бюджетных ассигнований", - сказал глава кабмина.Мишустин в Перми 9 декабря посетил ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация", в которую входят "ОДК Пермские моторы" и "ОДК Авиадвигатель"."ОДК Авиадвигатель" является головным разработчиком ПД-14 - семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа "МС-21". ПД-14 – один из приоритетов государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.
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правительство рф, михаил мишустин, экономика, технологии, пермь, объединенная двигателестроительная корпорация
14:39 09.12.2021 (обновлено: 17:02 09.12.2021)
 
Правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35

Правительство выделит 44,6 миллиарда рублей на производство авиадвигателя ПД-35

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкВ цехе сборки предприятия "ОДК-Пермские моторы"
В цехе сборки предприятия ОДК-Пермские моторы - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми.
"Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35. Двигателя большой тяги, который так нам необходим и о котором мы сейчас очень подробно говорили в цеху завода", - сказал премьер.
Он также заявил о важности ускорения выхода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки. "В текущем году на эти цели запланировано около 50 миллиардов рублей бюджетных ассигнований", - сказал глава кабмина.
Мишустин в Перми 9 декабря посетил ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация", в которую входят "ОДК Пермские моторы" и "ОДК Авиадвигатель".
"ОДК Авиадвигатель" является головным разработчиком ПД-14 - семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа "МС-21". ПД-14 – один из приоритетов государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.
Российский турбовентиляторный двигатель ПД-14 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 10:31
"Ростех" начал серийную 3D-печать деталей авиадвигателя ПД-14
 
Правительство РФМихаил МишустинЭкономикаТехнологииПермьОбъединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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