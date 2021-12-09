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В Тверской области двое мужчин сгорели в бане

В Тверской области двое мужчин сгорели в бане - РИА Новости, 09.12.2021

В Тверской области двое мужчин сгорели в бане

Тела двух мужчин обнаружили при тушении пожара в бане в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:42

2021-12-09T10:42

2021-12-09T10:42

происшествия

калининский район

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружили при тушении пожара в бане в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону."Девятого декабря текущего года в ночное время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара тел двух мужчин в бане, расположенной в деревне Полубратово Калининского района. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Установлены личности погибших. В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

калининский район

тверская область

россия

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происшествия, калининский район, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия