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В Тверской области двое мужчин сгорели в бане
В Тверской области двое мужчин сгорели в бане - РИА Новости, 09.12.2021
В Тверской области двое мужчин сгорели в бане
Тела двух мужчин обнаружили при тушении пожара в бане в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:42
2021-12-09T10:42
2021-12-09T10:42
происшествия
калининский район
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружили при тушении пожара в бане в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону."Девятого декабря текущего года в ночное время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара тел двух мужчин в бане, расположенной в деревне Полубратово Калининского района. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Установлены личности погибших. В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, калининский район, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Тверской области двое мужчин сгорели в бане
В Тверской области при тушении пожара в бане обнаружили тела двоих мужчин