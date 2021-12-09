https://ria.ru/20211209/pozhar-1762867170.html

Под Новосибирском загорелся склад предприятия "Русский холод"

Под Новосибирском загорелся склад предприятия "Русский холод" - РИА Новости, 09.12.2021

Под Новосибирском загорелся склад предприятия "Русский холод"

Склад предприятия, производящего мороженое и полуфабрикаты, горит в поселке Краснообск под Новосибирском на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T08:37

2021-12-09T08:37

2021-12-09T08:37

происшествия

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Склад предприятия, производящего мороженое и полуфабрикаты, горит в поселке Краснообск под Новосибирском на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, информация о пожаре в поселке Краснообск по улице Восточной в здании, принадлежащем группе компаний "Русский холод", поступила в 06.54 мск."По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит металлокаркасный ангар на площади 2000 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В спасательном ведомстве отметили, что в 08.02 мск пожар был локализован. К ликвидации привлекаются около 60 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20211207/ballon-1762492648.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)