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Под Новосибирском загорелся склад предприятия "Русский холод"
Под Новосибирском загорелся склад предприятия "Русский холод" - РИА Новости, 09.12.2021
Под Новосибирском загорелся склад предприятия "Русский холод"
Склад предприятия, производящего мороженое и полуфабрикаты, горит в поселке Краснообск под Новосибирском на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T08:37
2021-12-09T08:37
2021-12-09T08:37
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Склад предприятия, производящего мороженое и полуфабрикаты, горит в поселке Краснообск под Новосибирском на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, информация о пожаре в поселке Краснообск по улице Восточной в здании, принадлежащем группе компаний "Русский холод", поступила в 06.54 мск."По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит металлокаркасный ангар на площади 2000 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В спасательном ведомстве отметили, что в 08.02 мск пожар был локализован. К ликвидации привлекаются около 60 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20211207/ballon-1762492648.html
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Новосибирском загорелся склад предприятия "Русский холод"
Склад предприятия "Русский холод" горит под Новосибирском, пострадавших нет