https://ria.ru/20211209/potok-1762974669.html

Немецкий бизнес в России поддержал запуск "Северного потока — 2"

Немецкий бизнес в России поддержал запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.12.2021

Немецкий бизнес в России поддержал запуск "Северного потока — 2"

Более двух третей работающих в России немецких компаний выступают за скорейший запуск работы трубопровода "Северный поток — 2", сообщил в четверг Восточный... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:39

2021-12-09T16:39

2021-12-09T16:39

экономика

в мире

природный газ

европа

германия

газпром

балтийское море

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Более двух третей работающих в России немецких компаний выступают за скорейший запуск работы трубопровода "Северный поток — 2", сообщил в четверг Восточный комитет немецкой экономики со ссылкой на ежегодный опрос.Неправительственная организация Восточный комитета совместном с Российско-германской торгово-промышленной палатой ежегодно устраивает опросы компаний из ФРГ, ведущих бизнес в России для оценки делового климата. В этом году опрос проводился в ноябре, в нем участвовали 86 компаний с общим оборотом в РФ в объеме 14 миллиардов евро."Немедленный" запуск "Северного потока — 2" поддержали представители 44% опрошенных фирм - еще до завершения последних юридических процедур. Еще 32% заявили, что следует дождаться завершения этих процедур, а затем уже приступать к прокачке газа. При этом 22% заявили, что нужно обязательно ввести "механизм остановки на случай, если Россия будет использовать поставки газа в качестве рычага давления".Как отметили в комитете, "нетерпение предприятий можно понять", и добавили, что выступают за сертификацию трубопровода без "политического и экономического давления". "Мы полностью доверяем (проводящему сертификацию) Федеральному сетевому агентству и независимой экспертизе. Поэтому хорошо, что новая (правящая в ФРГ) коалиция - несмотря на некоторые публичные заявления, - по всей видимости, договорилась не предпринимать попыток оказывать политическое влияние на процесс сертификации", - заявил глава комитет Оливер Гермес.Он напомнил, что "Северный поток — 2" "обеспечивает стабильные поставки газа в Европу и Германию по доступным ценам", а также поможет Германии в реализации своей климатической политики.В целом немецкий бизнес в РФ настроен относительно следующего года более оптимистично, чем это было годом ранее, несмотря на продолжающуюся пандемию, отмечает комитет. Так, если год назад от 2021 года ждали позитивной динамики 36% участников исследования, то в этом году доля "оптимистов" почти в два раза выше - 60% ожидают позитивной экономической динамики в 2022 году. Уже во второй половине 2021 года 52% участников опроса отметили позитивные тренды в бизнесе, годом ранее про аналогичный период деятельности в таком ключе высказывались лишь 12% фирм-участников опроса."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211209/sholts-1762945297.html

https://ria.ru/20211208/defitsit-1762842316.html

европа

германия

балтийское море

россия

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-12-09T16:39 true PT2M30S

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экономика, в мире, природный газ, европа, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия