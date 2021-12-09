https://ria.ru/20211209/portnov-1763018724.html

Экс-советник Януковича Портнов отреагировал на санкции США

Экс-советник Януковича Портнов отреагировал на санкции США - РИА Новости, 09.12.2021

Экс-советник Януковича Портнов отреагировал на санкции США

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что США ввели против него санкции из-за его правозащитной деятельности, а сами... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:45

2021-12-09T19:45

2021-12-09T19:45

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

виктор янукович

андрей портнов (политик)

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что США ввели против него санкции из-за его правозащитной деятельности, а сами ограничения противоречат принципам, которые декларирует Вашингтон.США ввели в четверг санкции против ряда лиц из разных стран, в том числе под санкции попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил ранее американский минфин."Решение о санкциях я считают противоречащим тем принципам, которые декларируют сами США. Нет ни объяснения причин, ни возможности мне защитить и отстоять свою позицию в состязательном процессе. Причины введения санкций – моя общественная и правозащитная деятельность в Украине, а также моя гражданская позиция. Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтоб Украиной управляли извне", - заявил Портнов в комментарии изданию "Страна.UA".Также он добавил, что санкции против него были инспирированы структурами, работающими на иностранные государства."Санкции против меня вводятся уже не впервые. Я уже был под санкциями Евросоюза, которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", - уточнил Портнов.

https://ria.ru/20211209/sanktsii-1763011139.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), виктор янукович, андрей портнов (политик)