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Экс-советник Януковича Портнов отреагировал на санкции США
Экс-советник Януковича Портнов отреагировал на санкции США - РИА Новости, 09.12.2021
Экс-советник Януковича Портнов отреагировал на санкции США
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что США ввели против него санкции из-за его правозащитной деятельности, а сами... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:45
2021-12-09T19:45
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
виктор янукович
андрей портнов (политик)
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что США ввели против него санкции из-за его правозащитной деятельности, а сами ограничения противоречат принципам, которые декларирует Вашингтон.США ввели в четверг санкции против ряда лиц из разных стран, в том числе под санкции попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил ранее американский минфин."Решение о санкциях я считают противоречащим тем принципам, которые декларируют сами США. Нет ни объяснения причин, ни возможности мне защитить и отстоять свою позицию в состязательном процессе. Причины введения санкций – моя общественная и правозащитная деятельность в Украине, а также моя гражданская позиция. Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтоб Украиной управляли извне", - заявил Портнов в комментарии изданию "Страна.UA".Также он добавил, что санкции против него были инспирированы структурами, работающими на иностранные государства."Санкции против меня вводятся уже не впервые. Я уже был под санкциями Евросоюза, которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", - уточнил Портнов.
https://ria.ru/20211209/sanktsii-1763011139.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), виктор янукович, андрей портнов (политик)
19:45 09.12.2021
 
Экс-советник Януковича Портнов отреагировал на санкции США

Экс-советник Януковича Портнов назвал санкции против него противоречием принципам США

© Фото : страница в Facebook Андрея ПортногоБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : страница в Facebook Андрея Портного
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что США ввели против него санкции из-за его правозащитной деятельности, а сами ограничения противоречат принципам, которые декларирует Вашингтон.
США ввели в четверг санкции против ряда лиц из разных стран, в том числе под санкции попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил ранее американский минфин.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
18:56
США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
"Решение о санкциях я считают противоречащим тем принципам, которые декларируют сами США. Нет ни объяснения причин, ни возможности мне защитить и отстоять свою позицию в состязательном процессе. Причины введения санкций – моя общественная и правозащитная деятельность в Украине, а также моя гражданская позиция. Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтоб Украиной управляли извне", - заявил Портнов в комментарии изданию "Страна.UA".
Также он добавил, что санкции против него были инспирированы структурами, работающими на иностранные государства.
"Санкции против меня вводятся уже не впервые. Я уже был под санкциями Евросоюза, которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", - уточнил Портнов.
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Виктор ЯнуковичАндрей Портнов (политик)
 
 
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