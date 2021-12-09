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Госдума приняла закон о повышении зарплат помощников депутатов и сенаторов
Госдума приняла закон о повышении зарплат помощников депутатов и сенаторов - РИА Новости, 09.12.2021
Госдума приняла закон о повышении зарплат помощников депутатов и сенаторов
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла сразу в трех чтениях закон, предусматривающий повышение месячного фонда оплаты труда помощников... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:52
2021-12-09T16:52
общество
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россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла сразу в трех чтениях закон, предусматривающий повышение месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 до 387 тысяч рублей.Изменения предлагаются в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Инициатива предусматривает повышение общего месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 тысяч рублей (с учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3%, с 1 октября 2020 года на 3% - 322,3 тысячи рублей) до 387 тысяч рублей.Как отметили авторы законопроекта, в соответствии с изменениями в Конституцию РФ были закреплены социальные гарантии гражданам и, одновременно, значительно расширены полномочия депутатов и сенаторов, усилены возможности парламентского контроля.Также уточняется, что с учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству, из-за чего требуются высококвалифицированные кадры помощников. "С учетом того, что депутат Государственной Думы, сенатор Российской Федерации может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту (трудовому договору), для обеспечения оплаты труда, соответствующей новым требованиям к работе помощников, законопроектом предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников", - говорится в пояснительной записке.Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в объеме в 2022 году - 761,4 миллиона рублей, в 2023 году - 794,8 миллиона рублей, в 2024 году - 822,4 миллиона рублей. Источники финансового обеспечения данных расходов в 2022 году будут определены в ходе исполнения закона "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в 2023 - 2025 годах - при подготовке проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".
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общество, госдума рф, россия
16:52 09.12.2021
 
Госдума приняла закон о повышении зарплат помощников депутатов и сенаторов

Госдума приняла закон о повышении фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла сразу в трех чтениях закон, предусматривающий повышение месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 до 387 тысяч рублей.
Изменения предлагаются в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Инициатива предусматривает повышение общего месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 тысяч рублей (с учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3%, с 1 октября 2020 года на 3% - 322,3 тысячи рублей) до 387 тысяч рублей.
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Как отметили авторы законопроекта, в соответствии с изменениями в Конституцию РФ были закреплены социальные гарантии гражданам и, одновременно, значительно расширены полномочия депутатов и сенаторов, усилены возможности парламентского контроля.
Также уточняется, что с учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству, из-за чего требуются высококвалифицированные кадры помощников. "С учетом того, что депутат Государственной Думы, сенатор Российской Федерации может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту (трудовому договору), для обеспечения оплаты труда, соответствующей новым требованиям к работе помощников, законопроектом предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников", - говорится в пояснительной записке.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в объеме в 2022 году - 761,4 миллиона рублей, в 2023 году - 794,8 миллиона рублей, в 2024 году - 822,4 миллиона рублей. Источники финансового обеспечения данных расходов в 2022 году будут определены в ходе исполнения закона "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в 2023 - 2025 годах - при подготовке проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".
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