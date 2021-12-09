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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.12.2021
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:41
2021-12-09T17:41
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 22.00 среды."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 12.00 субботы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия
17:41 09.12.2021
 
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве
Женщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 22.00 среды.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 12.00 субботы.
Не внезапно: как Москва встретила сильнейший декабрьский снегопад
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Уборка снега в Москве
1 из 8

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

Снег в Москве
2 из 8

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

Уборка снега в Москве
3 из 8

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Уборка снега в Москве
4 из 8

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

Снег в Москве
5 из 8

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

Снег в Москве
6 из 8

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

Снегосплавный пункт
7 из 8

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

Снег в Москве
8 из 8

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 8

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 8

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 8

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 8

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 8

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 8

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
 
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