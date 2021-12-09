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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.12.2021

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:41

2021-12-09T17:41

2021-12-09T17:41

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 22.00 среды."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 12.00 субботы.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия