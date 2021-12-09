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В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в европейской части России
В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в европейской части России - РИА Новости, 09.12.2021
В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в европейской части России
Аномальные морозы прекратятся в центре Европейской России к воскресенью, температура будет на один градус ниже нормы, а во вторник температура уже будет около... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:59
2021-12-09T14:59
2021-12-09T14:59
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Аномальные морозы прекратятся в центре Европейской России к воскресенью, температура будет на один градус ниже нормы, а во вторник температура уже будет около нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В воскресенье начнется повышение температуры, но она все равно будет ниже нормы примерно на один градус... Дальше антициклон уходит на юг и юго-восток, с воскресенья мы (центр Европейской России - ред.) будем находиться на западной периферии антициклона, где более теплые воздушные массы. Во вторник и среду температура будет стремиться к нулевой отметке", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что осадков не ожидается до середины следующей недели.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в европейской части России
Гидрометцентр: повышение температуры ожидают в центре европейской России в воскресенье