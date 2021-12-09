https://ria.ru/20211209/podmoskove-1762962126.html
В Подмосковье в этом году газ появился более чем у 35 тысяч жителей сел
В Подмосковье в этом году газ появился более чем у 35 тысяч жителей сел - РИА Новости, 09.12.2021
В Подмосковье в этом году газ появился более чем у 35 тысяч жителей сел
В Подмосковье в 2021 году, по президентской программе, газ появился более чем у 35 тысяч жителей в деревнях и сёлах, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:57
2021-12-09T15:57
2021-12-09T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мособлгаз
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Подмосковье в 2021 году, по президентской программе, газ появился более чем у 35 тысяч жителей в деревнях и сёлах, сообщает пресс-служба губернатора Московской области."Ежедневно жители Подмосковья подают в среднем 288 заявок, запросы обрабатывают в кратчайшие сроки. Кроме офисов Соцгазификации, построенных вблизи газифицируемых поселков, заключить комплексный договор можно и онлайн, а также в МФЦ, Россетях, Мособлгазе, Мособлэнерго и МосОблЕИРЦ. В этом году по президентской программе голубое топливо появится в домах 1113 населенных пунктов - это 36,8 тысяч жителей. Она продолжится и в 2022-м, газ придет еще в 1714 деревень и сел Подмосковья", - сообщил губернатор Андрей Воробьев, слова которого приводит пресс-служба.По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Если населенный пункт вошёл в Программу социальной газификации, строительство газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской области, сообщается на официальном сайте проекта "Социальная газификация Подмосковья".
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, мособлгаз