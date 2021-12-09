https://ria.ru/20211209/podderzhka-1762854865.html

Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров

Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров - РИА Новости, 09.12.2021

Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров

Оставление коррупционеров безнаказанными в уголовном контексте, без суда, это профанация уголовного закона, поэтому инициативу об ограничении замены уголовных... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T00:30

2021-12-09T00:30

2021-12-09T00:30

общество

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Оставление коррупционеров безнаказанными в уголовном контексте, без суда, это профанация уголовного закона, поэтому инициативу об ограничении замены уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами нужно поддержать, заявил РИА Новости доктор юридических наук, завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил в интервью РИА Новости, что Генпрокуратура предлагает ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих их от наказания и не приводящих к судимости."Я не думаю, что коррупция - это те преступления, за которые возможно такого рода гибкое отношение. Это серьезное нарушение государственного порядка, с которым мы боремся, и если оно установлено, есть признаки преступления, то такие дела надо доводить до суда и приговора. Жесткого или мягкого - зависит от уже обстоятельств дела. Но оставлять почти безнаказанным, когда коррупционер может просто откупиться и не иметь даже судимости, это, конечно, в каком-то смысле профанация уголовного закона", - сказал Головко.Он добавил, что поэтому эту инициативу Краснова нужно поддержать."Ситуация, когда человек совершил преступление, мы это установили, а мы к нему применяем некий денежный штраф и оставляем без судимости, будто ничего и не было - вот это профанация", - заявил он.

https://ria.ru/20211209/prestupleniya-1762853535.html

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общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия