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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762881466.html
Когда мир избавится от COVID-19. Ответил Билл Гейтс
Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021
Когда мир избавится от COVID-19. Ответил Билл Гейтс
Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. Таким... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:36
2021-12-09T14:11
распространение коронавируса
в мире
билл гейтс
microsoft corporation
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. Таким мнением поделился в личном блоге основатель компании Microsoft Билл Гейтс.Он признался, что не ожидал появления столь заразного варианта "дельта" и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.И хотя омикрон-штамм вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах, считает Гейтс.В начале года основатель Microsoft уже давал прогноз по пандемии: тогда он предположил, что в США вернутся к "почти нормальной жизни" осенью: откроются практически все школы, частично заработают рестораны и будут проходить спортивные мероприятия. Однако для окончательной победы над вирусом, по мнению Гейтса, нужно "помочь всему миру" с вакцинацией.Согласно данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 265 миллионов заразившихся коронавирусом, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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в мире, билл гейтс, microsoft corporation, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:36 09.12.2021 (обновлено: 14:11 09.12.2021)
 
Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Гейтс предсказал окончание острой фазы пандемии COVID-19 в 2022 году

© AP Photo / Burhan OzbiliciЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. Таким мнением поделился в личном блоге основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Он признался, что не ожидал появления столь заразного варианта "дельта" и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

"Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", — написал он.

И хотя омикрон-штамм вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах, считает Гейтс.
В начале года основатель Microsoft уже давал прогноз по пандемии: тогда он предположил, что в США вернутся к "почти нормальной жизни" осенью: откроются практически все школы, частично заработают рестораны и будут проходить спортивные мероприятия. Однако для окончательной победы над вирусом, по мнению Гейтса, нужно "помочь всему миру" с вакцинацией.
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Согласно данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 265 миллионов заразившихся коронавирусом, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаВ миреБилл ГейтсMicrosoft CorporationКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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