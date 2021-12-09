Когда мир избавится от COVID-19. Ответил Билл Гейтс

10:36 09.12.2021 (обновлено: 14:11 09.12.2021)
Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса
Основатель Microsoft Гейтс предсказал окончание острой фазы пандемии COVID-19 в 2022 году
© AP Photo / Burhan OzbiliciЛюди в защитных масках
© AP Photo / Burhan Ozbilici
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. Таким мнением поделился в личном блоге основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Он признался, что не ожидал появления столь заразного варианта "дельта" и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
"Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", — написал он.
И хотя омикрон-штамм вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах, считает Гейтс.
В начале года основатель Microsoft уже давал прогноз по пандемии: тогда он предположил, что в США вернутся к "почти нормальной жизни" осенью: откроются практически все школы, частично заработают рестораны и будут проходить спортивные мероприятия. Однако для окончательной победы над вирусом, по мнению Гейтса, нужно "помочь всему миру" с вакцинацией.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.