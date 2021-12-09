https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762881466.html

Когда мир избавится от COVID-19. Ответил Билл Гейтс

Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021

Когда мир избавится от COVID-19. Ответил Билл Гейтс

Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. Таким... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:36

2021-12-09T10:36

2021-12-09T14:11

распространение коронавируса

в мире

билл гейтс

microsoft corporation

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. Таким мнением поделился в личном блоге основатель компании Microsoft Билл Гейтс.Он признался, что не ожидал появления столь заразного варианта "дельта" и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.И хотя омикрон-штамм вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах, считает Гейтс.В начале года основатель Microsoft уже давал прогноз по пандемии: тогда он предположил, что в США вернутся к "почти нормальной жизни" осенью: откроются практически все школы, частично заработают рестораны и будут проходить спортивные мероприятия. Однако для окончательной победы над вирусом, по мнению Гейтса, нужно "помочь всему миру" с вакцинацией.Согласно данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 265 миллионов заразившихся коронавирусом, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211207/covid-1762610200.html

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в мире, билл гейтс, microsoft corporation, коронавирус covid-19, коронавирус в россии