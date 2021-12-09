https://ria.ru/20211209/ozelenenie-1762936473.html

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о "собянинской волне озеленения"

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о "собянинской волне озеленения" - РИА Новости, 09.12.2021

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о "собянинской волне озеленения"

"Собянинская волна озеленения Москвы" - это озеленение города по просьбе жителей, более чем на 450 улицах за годы благоустройства высажены крупномерные деревья, РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:18

2021-12-09T14:18

2021-12-09T14:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Собянинская волна озеленения Москвы" - это озеленение города по просьбе жителей, более чем на 450 улицах за годы благоустройства высажены крупномерные деревья, эта программа будет продолжена, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в прес-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что в следующем году будут продолжены программы озеленения "Лунка в лунку", "Наше дерево", в рамках которой семьи могут высаживать деревья в честь рождения детей. Ранее он сообщал, что за три года в рамках проекта было высажено около 16 тысяч деревьев.По его словам, например на Садовом кольце, где раньше вообще не было деревьев, теперь растут и фруктовые, и лиственные, также деревья радуют глаз на Тверской улице и многих других.

https://ria.ru/20211203/derevya-1762773820.html

москва

садовое кольцо (москва)

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)