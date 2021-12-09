14:18 09.12.2021 (обновлено: 14:56 09.12.2021)
Заммэра Москвы Бирюков рассказал о "собянинской волне озеленения"
© Комплекс городского хозяйства МосквыОзеленение на участке от Вернадского до МКАД
© Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Собянинская волна озеленения Москвы" - это озеленение города по просьбе жителей, более чем на 450 улицах за годы благоустройства высажены крупномерные деревья, эта программа будет продолжена, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в прес-центре МИА "Россия сегодня".
"Собянинская волна озеленения Москвы - это волна озеленения по просьбе, по требованию, по подсказке москвичей. Москвичи хотят где-то что-то сделать, и мы это делаем", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, как бы он охарактеризовал "собянинскую волну озеленения Москвы".
Он отметил, что в следующем году будут продолжены программы озеленения "Лунка в лунку", "Наше дерево", в рамках которой семьи могут высаживать деревья в честь рождения детей. Ранее он сообщал, что за три года в рамках проекта было высажено около 16 тысяч деревьев.
По его словам, например на Садовом кольце, где раньше вообще не было деревьев, теперь растут и фруктовые, и лиственные, также деревья радуют глаз на Тверской улице и многих других.
"Собянинское озеленение сегодня - это и разноцветность деревьев, которые мы высаживаем в разное время года, деревья цветут, несут свою красоту, 452 улицы, на которых мы за эти годы работали, везде высажены крупномерные деревья. Мы видим, эти деревья живут, эти деревья приносят красоту, несут дополнительный кислород в городе, и эта программа будет продолжена, она себя зарекомендовала, и мы не останавливаем, а потому наша Москва и считается одной из самых, а может и самой озелененной столицей мира ", - сказал Бирюков.