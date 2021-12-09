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Путин – не Байден. Он не играет в "очко"
"Играет сложные шахматные партии". В США назвали главное качество Путина - РИА Новости, 09.12.2021
Путин – не Байден. Он не играет в "очко"
Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают изменения в политике США по отношению к России после прихода к власти Джо Байдена. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:12
2021-12-09T13:48
политика
сша
китай
владимир путин
джо байден
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают изменения в политике США по отношению к России после прихода к власти Джо Байдена.Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой обвинил главу Белого дома в слабости и некомпетентности, а также во втягивании США в новую войну с участием России.Большинство пользователей согласились с этим, но отметили, что Владимиру Путину точно не следует опасаться американского коллеги."Путин провел переговоры с сумасшедшим 80-летним стариком, который не может внятно закончить фразу, не искажая слова и не пуская слюни. Нам должно быть стыдно за него", — считает wills510."Путин разыгрывает сложные шахматные партии. А Байден играет в "очко". Вот в чем разница!" — добавил Battle Axe.Многие комментаторы обратили внимание на то, что предыдущий президент Дональд Трамп добился гораздо больших успехов в обеспечении безопасности страны."Наша экономика была сильной, наших военных уважали во всем мире, наши лидеры перестали кланяться лидерам наших врагов", — перечислил Neeners Doc.Другие читатели заключили, что США придется вновь столкнуться с большими проблемами после вывода войск из Афганистана."Байден так обделался с бойкотом Олимпиады в Китае, поэтому ему только и остается, что попытаться еще раз обделаться на Украине!" — написала Virginia.Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи. Они продлились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/ustupka-1762871945.html
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политика, сша, китай, владимир путин, джо байден, дональд трамп, россия
13:12 09.12.2021 (обновлено: 13:48 09.12.2021)
 
"Играет сложные шахматные партии". В США назвали главное качество Путина

Читатели Breitbart: Байден втягивает США в новую войну, но не может напугать Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают изменения в политике США по отношению к России после прихода к власти Джо Байдена.
Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой обвинил главу Белого дома в слабости и некомпетентности, а также во втягивании США в новую войну с участием России.
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 09:18В мире
FT: Байден сделал Путину дипломатическую уступку
Большинство пользователей согласились с этим, но отметили, что Владимиру Путину точно не следует опасаться американского коллеги.

"Байден глубокий старик, однако нас, к сожалению, с детства приучали уважать старших", — написал jack russell.

"Путин провел переговоры с сумасшедшим 80-летним стариком, который не может внятно закончить фразу, не искажая слова и не пуская слюни. Нам должно быть стыдно за него", — считает wills510.
"Путин разыгрывает сложные шахматные партии. А Байден играет в "очко". Вот в чем разница!" — добавил Battle Axe.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 19:56
Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов
Многие комментаторы обратили внимание на то, что предыдущий президент Дональд Трамп добился гораздо больших успехов в обеспечении безопасности страны.
"Наша экономика была сильной, наших военных уважали во всем мире, наши лидеры перестали кланяться лидерам наших врагов", — перечислил Neeners Doc.

"Трамп был лидером, а не марионеткой, как Байден. И Путин это прекрасно понимал", — убежден Maude.

Другие читатели заключили, что США придется вновь столкнуться с большими проблемами после вывода войск из Афганистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 10:59В мире
На Украине обвинили США в бестактности после общения Путина и Байдена
"Байден так обделался с бойкотом Олимпиады в Китае, поэтому ему только и остается, что попытаться еще раз обделаться на Украине!" — написала Virginia.
Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи. Они продлились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
 
ПолитикаСШАКитайВладимир ПутинДжо БайденДональд ТрампРоссия
 
 
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