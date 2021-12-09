Путин – не Байден. Он не играет в "очко"

13:12 09.12.2021 (обновлено: 13:48 09.12.2021)
"Играет сложные шахматные партии". В США назвали главное качество Путина
Читатели Breitbart: Байден втягивает США в новую войну, но не может напугать Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Джо Байден
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают изменения в политике США по отношению к России после прихода к власти Джо Байдена.
Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой обвинил главу Белого дома в слабости и некомпетентности, а также во втягивании США в новую войну с участием России.
Большинство пользователей согласились с этим, но отметили, что Владимиру Путину точно не следует опасаться американского коллеги.
"Байден глубокий старик, однако нас, к сожалению, с детства приучали уважать старших", — написал jack russell.
"Путин провел переговоры с сумасшедшим 80-летним стариком, который не может внятно закончить фразу, не искажая слова и не пуская слюни. Нам должно быть стыдно за него", — считает wills510.
"Путин разыгрывает сложные шахматные партии. А Байден играет в "очко". Вот в чем разница!" — добавил Battle Axe.
8 декабря, 19:56Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов
Многие комментаторы обратили внимание на то, что предыдущий президент Дональд Трамп добился гораздо больших успехов в обеспечении безопасности страны.
"Наша экономика была сильной, наших военных уважали во всем мире, наши лидеры перестали кланяться лидерам наших врагов", — перечислил Neeners Doc.
"Трамп был лидером, а не марионеткой, как Байден. И Путин это прекрасно понимал", — убежден Maude.
Другие читатели заключили, что США придется вновь столкнуться с большими проблемами после вывода войск из Афганистана.
"Байден так обделался с бойкотом Олимпиады в Китае, поэтому ему только и остается, что попытаться еще раз обделаться на Украине!" — написала Virginia.
Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи. Они продлились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.