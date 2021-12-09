https://ria.ru/20211209/otlichie-1762918035.html

Путин – не Байден. Он не играет в "очко"

"Играет сложные шахматные партии". В США назвали главное качество Путина - РИА Новости, 09.12.2021

Путин – не Байден. Он не играет в "очко"

Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают изменения в политике США по отношению к России после прихода к власти Джо Байдена. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:12

2021-12-09T13:12

2021-12-09T13:48

политика

сша

китай

владимир путин

джо байден

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают изменения в политике США по отношению к России после прихода к власти Джо Байдена.Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой обвинил главу Белого дома в слабости и некомпетентности, а также во втягивании США в новую войну с участием России.Большинство пользователей согласились с этим, но отметили, что Владимиру Путину точно не следует опасаться американского коллеги."Путин провел переговоры с сумасшедшим 80-летним стариком, который не может внятно закончить фразу, не искажая слова и не пуская слюни. Нам должно быть стыдно за него", — считает wills510."Путин разыгрывает сложные шахматные партии. А Байден играет в "очко". Вот в чем разница!" — добавил Battle Axe.Многие комментаторы обратили внимание на то, что предыдущий президент Дональд Трамп добился гораздо больших успехов в обеспечении безопасности страны."Наша экономика была сильной, наших военных уважали во всем мире, наши лидеры перестали кланяться лидерам наших врагов", — перечислил Neeners Doc.Другие читатели заключили, что США придется вновь столкнуться с большими проблемами после вывода войск из Афганистана."Байден так обделался с бойкотом Олимпиады в Китае, поэтому ему только и остается, что попытаться еще раз обделаться на Украине!" — написала Virginia.Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи. Они продлились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/ustupka-1762871945.html

https://ria.ru/20211208/zhurnalisty-1762831342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/ukraina-1762703670.html

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политика, сша, китай, владимир путин, джо байден, дональд трамп, россия