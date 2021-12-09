https://ria.ru/20211209/ostrovskiy-1762881060.html

Губернатор Смоленской области проведет прямую линию 15 декабря

Губернатор Смоленской области проведет прямую линию 15 декабря - РИА Новости, 09.12.2021

Губернатор Смоленской области проведет прямую линию 15 декабря

Губернатор Смоленской области Алексей Островский проведет в среду, 15 декабря, прямую линию, в ходе которой задать вопрос главе региона смогут жители региона а... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:35

2021-12-09T10:35

2021-12-09T10:35

смоленская область

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алексей островский

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СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский проведет в среду, 15 декабря, прямую линию, в ходе которой задать вопрос главе региона смогут жители региона а также журналисты федеральных и региональных средств массовой информации, сообщает пресс-служба областной администрации.В пресс-службе напомнили, что встречи главы региона с представителями СМИ, в рамках которых губернатор подводит итоги социально-экономического развития области в уходящем году, а также анонсирует новые проекты и планы на будущее, стали традиционными."Однако в нынешнем году, учитывая неподдельный интерес жителей Смоленщины к процессам, происходящим в регионе, и их искреннюю заинтересованность в решении проблем, существующих на территории конкретных муниципальных образований, Алексей Островский поручил максимально расширить круг участников и дать возможность смолянам напрямую задать волнующие их вопросы", - отметил представитель пресс-службы.В этом году трансляция прямой линии впервые пройдет в эфире телеканала "Регион 67" и радиостанции "Смоленская Весна" , следить за мероприятием также можно будет в сети Интернет. Онлайн-трансляция прямой линии станет доступна 15 декабря в 12.00 на странице группы "Смоленская область" в социальной сети "ВКонтакте".Вопрос главе региона можно направить различными способами: озвучить его непосредственно в прямом эфире, дозвонившись на "горячую линию" студии радио "Весна" по телефону 8(4812) 38-93-12; направить в группу "Смоленская область" в социальной сети "ВКонтакте". Поступившие вопросы обработает Центр управления регионом Смоленской области. Прислать видеовопрос на электронный адрес или записать его в мобильной студии телеканала "Регион 67", которая будет развернута у центрального входа в Лопатинский сад в пятницу, 10 декабря, с 12 до 15 часов.По поручению Алексея Островского во время прямой линии на связи также будут находиться его профильные заместители, главы всех муниципальных районов и городских округов, которые при необходимости дадут пояснения по вопросам, относящимся к их компетенциям.

https://ria.ru/20211117/tsentr-1759460156.html

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