https://ria.ru/20211209/ostrovskiy-1762881060.html
Губернатор Смоленской области проведет прямую линию 15 декабря
Губернатор Смоленской области проведет прямую линию 15 декабря - РИА Новости, 09.12.2021
Губернатор Смоленской области проведет прямую линию 15 декабря
Губернатор Смоленской области Алексей Островский проведет в среду, 15 декабря, прямую линию, в ходе которой задать вопрос главе региона смогут жители региона а... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:35
2021-12-09T10:35
2021-12-09T10:35
смоленская область
соцсети
алексей островский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_18aed99032a14eb4b287c364389e79a6.jpg
СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский проведет в среду, 15 декабря, прямую линию, в ходе которой задать вопрос главе региона смогут жители региона а также журналисты федеральных и региональных средств массовой информации, сообщает пресс-служба областной администрации.В пресс-службе напомнили, что встречи главы региона с представителями СМИ, в рамках которых губернатор подводит итоги социально-экономического развития области в уходящем году, а также анонсирует новые проекты и планы на будущее, стали традиционными."Однако в нынешнем году, учитывая неподдельный интерес жителей Смоленщины к процессам, происходящим в регионе, и их искреннюю заинтересованность в решении проблем, существующих на территории конкретных муниципальных образований, Алексей Островский поручил максимально расширить круг участников и дать возможность смолянам напрямую задать волнующие их вопросы", - отметил представитель пресс-службы.В этом году трансляция прямой линии впервые пройдет в эфире телеканала "Регион 67" и радиостанции "Смоленская Весна" , следить за мероприятием также можно будет в сети Интернет. Онлайн-трансляция прямой линии станет доступна 15 декабря в 12.00 на странице группы "Смоленская область" в социальной сети "ВКонтакте".Вопрос главе региона можно направить различными способами: озвучить его непосредственно в прямом эфире, дозвонившись на "горячую линию" студии радио "Весна" по телефону 8(4812) 38-93-12; направить в группу "Смоленская область" в социальной сети "ВКонтакте". Поступившие вопросы обработает Центр управления регионом Смоленской области. Прислать видеовопрос на электронный адрес или записать его в мобильной студии телеканала "Регион 67", которая будет развернута у центрального входа в Лопатинский сад в пятницу, 10 декабря, с 12 до 15 часов.По поручению Алексея Островского во время прямой линии на связи также будут находиться его профильные заместители, главы всех муниципальных районов и городских округов, которые при необходимости дадут пояснения по вопросам, относящимся к их компетенциям.
https://ria.ru/20211117/tsentr-1759460156.html
https://ria.ru/20211201/stantsii-1761643263.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3419bdd1544610cfcfdeea3da9e293a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соцсети, алексей островский
СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости
. Губернатор Смоленской области Алексей Островский
проведет в среду, 15 декабря, прямую линию, в ходе которой задать вопрос главе региона смогут жители региона а также журналисты федеральных и региональных средств массовой информации, сообщает пресс-служба областной администрации.
В пресс-службе напомнили, что встречи главы региона с представителями СМИ, в рамках которых губернатор подводит итоги социально-экономического развития области в уходящем году, а также анонсирует новые проекты и планы на будущее, стали традиционными.
"Однако в нынешнем году, учитывая неподдельный интерес жителей Смоленщины к процессам, происходящим в регионе, и их искреннюю заинтересованность в решении проблем, существующих на территории конкретных муниципальных образований, Алексей Островский поручил максимально расширить круг участников и дать возможность смолянам напрямую задать волнующие их вопросы", - отметил представитель пресс-службы.
В этом году трансляция прямой линии впервые пройдет в эфире телеканала "Регион 67" и радиостанции "Смоленская Весна" , следить за мероприятием также можно будет в сети Интернет. Онлайн-трансляция прямой линии станет доступна 15 декабря в 12.00 на странице
группы "Смоленская область" в социальной сети "ВКонтакте".
Вопрос главе региона можно направить различными способами: озвучить его непосредственно в прямом эфире, дозвонившись на "горячую линию" студии радио "Весна" по телефону 8(4812) 38-93-12; направить в группу "Смоленская область" в социальной сети "ВКонтакте
". Поступившие вопросы обработает Центр управления регионом Смоленской области. Прислать видеовопрос на электронный адрес
или записать его в мобильной студии телеканала "Регион 67", которая будет развернута у центрального входа в Лопатинский сад в пятницу, 10 декабря, с 12 до 15 часов.
По поручению Алексея Островского во время прямой линии на связи также будут находиться его профильные заместители, главы всех муниципальных районов и городских округов, которые при необходимости дадут пояснения по вопросам, относящимся к их компетенциям.