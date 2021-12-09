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Посольство осудило слова американского сенатора о ядерном ударе по России
Посольство осудило слова американского сенатора о ядерном ударе по России - РИА Новости, 09.12.2021
Посольство осудило слова американского сенатора о ядерном ударе по России
Посольство в США назвало непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T06:33
2021-12-09T16:23
в мире
сша
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Посольство в США назвало непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины.В частности, в ведомстве напомнили о совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года. В нем страны подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Посольство также задалось вопросом, чьи интересы продвигает сенатор от Миссисипи — украинцев или военно-промышленного комплекса США, — на фоне того, что в его штате расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и других.В заключение в дипмиссии добавили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, "не подобает шутить с ядерным оружием".Ранее Роджер Уикер в интервью телеканалу Fox News рекомендовал американскому лидеру Джо Байдену в случае обострения обстановки рассмотреть возможность превентивного ядерного удара.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
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в мире, сша, джо байден, россия
06:33 09.12.2021 (обновлено: 16:23 09.12.2021)
 
Посольство осудило слова американского сенатора о ядерном ударе по России

Посольство России назвало слова сенатора США Уикера о ядерном ударе безответственными

CC0 / DoD / Запуск американской баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2"
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC0 / DoD /
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Посольство в США назвало непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины.

"Подобные высказывания — безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки..." — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В частности, в ведомстве напомнили о совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года. В нем страны подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Посольство также задалось вопросом, чьи интересы продвигает сенатор от Миссисипи — украинцев или военно-промышленного комплекса США, — на фоне того, что в его штате расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и других.
В заключение в дипмиссии добавили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, "не подобает шутить с ядерным оружием".
Ранее Роджер Уикер в интервью телеканалу Fox News рекомендовал американскому лидеру Джо Байдену в случае обострения обстановки рассмотреть возможность превентивного ядерного удара.
Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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