https://ria.ru/20211209/oruzhie-1762863906.html

Посольство осудило слова американского сенатора о ядерном ударе по России

Посольство осудило слова американского сенатора о ядерном ударе по России - РИА Новости, 09.12.2021

Посольство осудило слова американского сенатора о ядерном ударе по России

Посольство в США назвало непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T06:33

2021-12-09T06:33

2021-12-09T16:23

в мире

сша

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154748/45/1547484547_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_124d8b914d11dd6b73f94079d1222a2d.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Посольство в США назвало непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины.В частности, в ведомстве напомнили о совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года. В нем страны подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Посольство также задалось вопросом, чьи интересы продвигает сенатор от Миссисипи — украинцев или военно-промышленного комплекса США, — на фоне того, что в его штате расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и других.В заключение в дипмиссии добавили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, "не подобает шутить с ядерным оружием".Ранее Роджер Уикер в интервью телеканалу Fox News рекомендовал американскому лидеру Джо Байдену в случае обострения обстановки рассмотреть возможность превентивного ядерного удара.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.

https://ria.ru/20211209/udar-1762863470.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, россия