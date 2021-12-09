https://ria.ru/20211209/oruzhie-1762859262.html
МВД зафиксировало рост спроса на производство списанного оружия
МВД зафиксировало рост спроса на производство списанного оружия - РИА Новости, 09.12.2021
МВД зафиксировало рост спроса на производство списанного оружия
МВД РФ фиксирует возрастающий спрос в стране на производство списанного оружия и конструктивно сходных с ним изделий, следует из письма ведомства в Минпромторг... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:08
2021-12-09T03:08
2021-12-09T03:08
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_23bb46f39f1bf383e2b11d0e47c7e483.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД РФ фиксирует возрастающий спрос в стране на производство списанного оружия и конструктивно сходных с ним изделий, следует из письма ведомства в Минпромторг РФ (есть в распоряжении РИА Новости)."Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что коммерческими организациями, в том числе с формой государственного контроля, на фоне возрастающего спроса увеличивается производство списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий...", - говорится в документе.Там также уточняется, что в дальнейшем такое оружие модернизируют в боевые аналоги, а затем оно попадает в руки преступников."Востребованность списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий в криминальной среде обусловлена легкостью изменения характеристик до состояния боевого", - также отмечается в письме ведомства.В связи с этим, как ранее сообщало РИА Новости, ведомство предлагает внести ряд изменений в законодательство об оружии, наделив себя полномочиями по контролю патронов для гражданского и служебного оружия.
https://ria.ru/20211208/oruzhie-1762673402.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:261:2382:2048_1920x0_80_0_0_a6a045155431eefdcb4b34fa8937588b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
МВД зафиксировало рост спроса на производство списанного оружия
МВД зафиксировало возрастающий спрос на производство списанного оружия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД РФ фиксирует возрастающий спрос в стране на производство списанного оружия и конструктивно сходных с ним изделий, следует из письма ведомства в Минпромторг РФ (есть в распоряжении РИА Новости).
"Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что коммерческими организациями, в том числе с формой государственного контроля, на фоне возрастающего спроса увеличивается производство списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий...", - говорится в документе.
Там также уточняется, что в дальнейшем такое оружие модернизируют в боевые аналоги, а затем оно попадает в руки преступников.
"Востребованность списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий в криминальной среде обусловлена легкостью изменения характеристик до состояния боевого", - также отмечается в письме ведомства.
В связи с этим, как ранее сообщало РИА Новости, ведомство предлагает внести ряд изменений в законодательство об оружии, наделив себя полномочиями по контролю патронов для гражданского и служебного оружия.