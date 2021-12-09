https://ria.ru/20211209/oruzhie-1762859262.html

МВД зафиксировало рост спроса на производство списанного оружия

МВД зафиксировало рост спроса на производство списанного оружия - РИА Новости, 09.12.2021

МВД зафиксировало рост спроса на производство списанного оружия

МВД РФ фиксирует возрастающий спрос в стране на производство списанного оружия и конструктивно сходных с ним изделий, следует из письма ведомства в Минпромторг... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T03:08

2021-12-09T03:08

2021-12-09T03:08

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД РФ фиксирует возрастающий спрос в стране на производство списанного оружия и конструктивно сходных с ним изделий, следует из письма ведомства в Минпромторг РФ (есть в распоряжении РИА Новости)."Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что коммерческими организациями, в том числе с формой государственного контроля, на фоне возрастающего спроса увеличивается производство списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий...", - говорится в документе.Там также уточняется, что в дальнейшем такое оружие модернизируют в боевые аналоги, а затем оно попадает в руки преступников."Востребованность списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий в криминальной среде обусловлена легкостью изменения характеристик до состояния боевого", - также отмечается в письме ведомства.В связи с этим, как ранее сообщало РИА Новости, ведомство предлагает внести ряд изменений в законодательство об оружии, наделив себя полномочиями по контролю патронов для гражданского и служебного оружия.

https://ria.ru/20211208/oruzhie-1762673402.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия