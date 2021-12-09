https://ria.ru/20211209/onkotsentr-1762963765.html

Центр амбулаторной онкопомощи откроется с нового года в Смоленской области

Центр амбулаторной онкопомощи откроется с нового года в Смоленской области - РИА Новости, 09.12.2021

Центр амбулаторной онкопомощи откроется с нового года в Смоленской области

Центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт на базе Рославльской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба администрации Смоленской... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:29

2021-12-09T16:29

2021-12-09T16:29

смоленская область

алексей островский

здоровье - общество

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823150_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_ff6f7fd951a2e3543e5e2a052d93b6a4.jpg

СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт на базе Рославльской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Планируется, что он начнет работать с 1 января 2022 года.Вопрос об открытии центра рассматривался на совещании в областной администрации.По словам представители пресс-службы, Центр будет открыт в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящим в структуру нацпроекта "Здравоохранение"."Открытие такого центра повысит доступность медицинской помощи по профилю "онкология" для жителей региона. Центр будет осуществлять первичную диагностику онкологических заболеваний и их лечение", – отметил собеседник агентства.По его словам, центр войдет в структуру ОГБУЗ "Смоленский областной онкологический клинический диспансер". "Это позволит привлечь для диагностики и наблюдения пациентов специалистов высокой квалификации, снизить кадровый дефицит врачей-онкологов на территории муниципальных образований",.- сказал представитель пресс-службы.Он сообщил, что в помещениях будущего Центра уже завершен ремонт, закуплены мебель и автомобиль "Газель" для транспортировки сотрудников к месту работы. Всего на его создание выделено финансирование в размере 85 миллионов рублей из средств областного бюджета.На совещании говорилось, что в Смоленской области показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями жителей в 2020 году уменьшился на 3% по отношению к 2019 году и составил порядка 453 человек на 100 тысяч населения. При этом растет число заболеваний, выявленных на ранней стадии, что крайне важно, поскольку выявление заболевания именно на начальных стадиях дает совершенно иные прогнозы и ресурсы для проведения лечения. В таких случаях показатель выживаемости пациентов составляет порядка 90 проуценто.Глава региона Алексей Островский призвал активизировать информационную работу, объясняя смолянам, с какой регулярностью нужно проводить определенные обследования, рассказывая о превентивных мерах, которые необходимо предпринимать.

https://ria.ru/20211201/stantsii-1761643263.html

https://ria.ru/20210527/fap-1734423696.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей островский, здоровье - общество, онкология