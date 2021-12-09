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Омская область
https://ria.ru/20211209/omsk-1762866318.html
В Омске построят крупный спорткомплекс с бассейном
В Омске построят крупный спорткомплекс с бассейном - РИА Новости, 09.12.2021
В Омске построят крупный спорткомплекс с бассейном
Крупный спортивный комплекс с плавательным бассейном планируется построить в Омске с использованием государственно-частного партнерства, концессионное... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T08:30
2021-12-09T08:30
омская область
омск
омская область
александр бурков
россия
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ОМСК, 9 дек – РИА Новости. Крупный спортивный комплекс с плавательным бассейном планируется построить в Омске с использованием государственно-частного партнерства, концессионное соглашение скоро подпишут, сообщает правительство Омской области.Условия концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации спорткомплекса с бассейном в микрорайоне "Московка-2" рассмотрели на заседании регионального кабинета министров под председательством губернатора Александра Буркова. Подготовит проект и построит объект ООО "Арт Ремстрой".Спорткомплекс с бассейном - второй спортивный объект в регионе, при возведении которого используется механизм государственно-частного партнёрства. Примером эффективного ГЧП в Омской области является строительство многофункционального спортивного комплекса "Арена". В 2021 году объект признан лучшим проектом ГЧП в сфере спорта и туризма в России."Надо активизировать работу в данном направлении и практику эту расширять. Министерству спорта региона здесь нужно поактивнее работать по созданию материальной базы и для других видов спорта, включая строительство фехтовального центра", - считает Бурков.В микрорайоне "Московка-2" к декабрю 2023 года планируется возвести современный плавательный бассейн с чашей размером 25х16 метров на шесть дорожек. Объект будет возводиться с использованием государственно-частного партнерства в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". На его строительство из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей в течение трех лет.
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омск, омская область, александр бурков, россия
08:30 09.12.2021
 
В Омске построят крупный спорткомплекс с бассейном

Концессионное соглашение подпишут на строительство спортивного комплекса в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 9 дек – РИА Новости. Крупный спортивный комплекс с плавательным бассейном планируется построить в Омске с использованием государственно-частного партнерства, концессионное соглашение скоро подпишут, сообщает правительство Омской области.
Условия концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации спорткомплекса с бассейном в микрорайоне "Московка-2" рассмотрели на заседании регионального кабинета министров под председательством губернатора Александра Буркова. Подготовит проект и построит объект ООО "Арт Ремстрой".
"Практика ГЧП в спорте у нас уже достаточно развита. И "Арену" мы строим также в рамках государственно-частного партнерства. По поручению президента России нам выделены 5 миллиардов рублей, эти деньги получены. Я думаю, что второй такой объект будет тоже очень важен, и мы с вами получим полноценный плавательный бассейн на шесть дорожек длиной 25 метров", - отметил глава региона.
Спорткомплекс с бассейном - второй спортивный объект в регионе, при возведении которого используется механизм государственно-частного партнёрства. Примером эффективного ГЧП в Омской области является строительство многофункционального спортивного комплекса "Арена". В 2021 году объект признан лучшим проектом ГЧП в сфере спорта и туризма в России.
"Надо активизировать работу в данном направлении и практику эту расширять. Министерству спорта региона здесь нужно поактивнее работать по созданию материальной базы и для других видов спорта, включая строительство фехтовального центра", - считает Бурков.
В микрорайоне "Московка-2" к декабрю 2023 года планируется возвести современный плавательный бассейн с чашей размером 25х16 метров на шесть дорожек. Объект будет возводиться с использованием государственно-частного партнерства в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". На его строительство из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей в течение трех лет.
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Омская областьОмскОмская областьАлександр БурковРоссия
 
 
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