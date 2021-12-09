https://ria.ru/20211209/omikron-shtamm-1762899253.html
Попова рассказала о ситуации с омикрон-штаммом в России
Попова рассказала о ситуации с омикрон-штаммом в России - РИА Новости, 09.12.2021
Попова рассказала о ситуации с омикрон-штаммом в России
Случаев "омикрона" в России по-прежнему два, всего заболевших среди прибывших в Россию из стран, рисковых по завозу "омикрона", 28, у четверых штамм "дельта",... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:02
2021-12-09T12:02
2021-12-09T12:13
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Случаев "омикрона" в России по-прежнему два, всего заболевших среди прибывших в Россию из стран, рисковых по завозу "омикрона", 28, у четверых штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм омикрон, пока двое, у четырех выявлен штамм "дельта",- сказала Попова журналистам.В обсерваторах находятся уже 177 человек, прибывших из стран, которые являются зонами риска по завозу штамма "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшнюю минуту в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших из стран, которые являются зоной риской по новому штамму омикрон. Из них 32 прилетели сегодня утром из Эфиопии, тоже расположены в обсерваторе", - сказала Попова журналистам.
https://ria.ru/20211209/simptomy-1762862491.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
12:02 09.12.2021 (обновлено: 12:13 09.12.2021)
Попова рассказала о ситуации с омикрон-штаммом в России
Попова: "омикрон" в России выявили у двух пациентов, в обсерваторах находятся 177 человек