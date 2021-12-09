Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/ogranicheniya-1762951182.html
В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса
В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021
В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса
Власти Свердловской области разрешили школьникам посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:18
2021-12-09T15:18
распространение коронавируса
общество
свердловская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150197/11/1501971172_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_24c7f31d9f756b035738474b9a208c8e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Власти Свердловской области разрешили школьникам посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков.Несовершеннолетним с 4 ноября было запрещено посещать торговые центры в регионе без родителей из-за сложной ситуации с коронавирусом."Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах", - сказал Креков.По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрировано 185,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 669 за последние сутки. Скончались 8,7 тысячи пациентов.
https://ria.ru/20211120/covid-1759948512.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150197/11/1501971172_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_1197945d1e28a1cb40b968b966fb81bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:18 09.12.2021
 
В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса

В Свердловской области разрешили школьникам посещать ТЦ без взрослых

© Фото : ТуристерТорговый Центр Кит в Екатеринбурге
Торговый Центр Кит в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Туристер
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Власти Свердловской области разрешили школьникам посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков.
Несовершеннолетним с 4 ноября было запрещено посещать торговые центры в регионе без родителей из-за сложной ситуации с коронавирусом.
"Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах", - сказал Креков.
По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрировано 185,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 669 за последние сутки. Скончались 8,7 тысячи пациентов.
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 13:01Распространение коронавируса
Ученые предупредили о риске "вечного" COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
Лента новостейМолния
Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти