https://ria.ru/20211209/ogranicheniya-1762951182.html

В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса

В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021

В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса

Власти Свердловской области разрешили школьникам посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:18

2021-12-09T15:18

2021-12-09T15:18

распространение коронавируса

общество

свердловская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Власти Свердловской области разрешили школьникам посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков.Несовершеннолетним с 4 ноября было запрещено посещать торговые центры в регионе без родителей из-за сложной ситуации с коронавирусом."Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах", - сказал Креков.По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрировано 185,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 669 за последние сутки. Скончались 8,7 тысячи пациентов.

https://ria.ru/20211120/covid-1759948512.html

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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии