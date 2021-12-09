https://ria.ru/20211209/ogranicheniya-1762951182.html
В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса
В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021
В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса
Власти Свердловской области разрешили школьникам посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:18
2021-12-09T15:18
2021-12-09T15:18
распространение коронавируса
общество
свердловская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150197/11/1501971172_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_24c7f31d9f756b035738474b9a208c8e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Власти Свердловской области разрешили школьникам посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков.Несовершеннолетним с 4 ноября было запрещено посещать торговые центры в регионе без родителей из-за сложной ситуации с коронавирусом."Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах", - сказал Креков.По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрировано 185,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 669 за последние сутки. Скончались 8,7 тысячи пациентов.
https://ria.ru/20211120/covid-1759948512.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150197/11/1501971172_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_1197945d1e28a1cb40b968b966fb81bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса
В Свердловской области разрешили школьникам посещать ТЦ без взрослых