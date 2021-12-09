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Против обвиняемого в убийстве прокурора Югры возбудили еще одно дело
Против обвиняемого в убийстве прокурора Югры возбудили еще одно дело - РИА Новости, 09.12.2021
Против обвиняемого в убийстве прокурора Югры возбудили еще одно дело
Предполагаемому заказчику убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа, совершенного в 90-е годы, предъявили новое обвинение - в организации... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:52
2021-12-09T12:03
происшествия
ханты-мансийск
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
криминал
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предполагаемому заказчику убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа, совершенного в 90-е годы, предъявили новое обвинение - в организации покушения и на заместителя прокурора, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, бывший чиновник Минфина РФ Юрий Чекин в 1993 году обманом похитил у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15,6 миллиона рублей (около 15 тысяч долларов в ценах того времени).Вскрыв махинацию, прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело, но тот, видимо, скрылся (в релизе четко это не указано). В июне 2000 года Чекин из мести заказал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина за "принципиальную позицию", и в следующем месяце киллер застрелил работника юстиции в подъезде его дома.Кроме того, в январе-феврале 2011 года Чекин, будучи в международном розыске, из неприязни организовал убийство бывшего заместителя прокурора ХМАО (до 1996 года). Исполнитель вызвался сделать дело за 8 миллионов рублей, но, получив половину, отказался."В связи с выявленными обстоятельствами в отношении Чекина возбуждено уголовное дело по … статьям "Организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца"", - говорится в сообщении.Помимо этого, Чекин причастен к ряду других убийств, полагает следствие. В частности, в 1996-м он заказал убийство одного знакомого, а двумя годами позднее – другого, жителя Ханты-Мансийска, которому задолжал крупную сумму в качестве карточного долга.Организатор этих убийств, действовавший по заказу Чекина, а также пятеро исполнителей ранее были установлены и осуждены. Сам Чекин в 2000 году был объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в организации убийств, мошенничестве, организации незаконного оборота оружия и посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование.Чекина задержали 26 октября этого года.
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происшествия, ханты-мансийск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, криминал, россия
11:52 09.12.2021 (обновлено: 12:03 09.12.2021)
 
Против обвиняемого в убийстве прокурора Югры возбудили еще одно дело

Предполагаемому заказчику убийства прокурора Югры предъявили новое обвинение

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предполагаемому заказчику убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа, совершенного в 90-е годы, предъявили новое обвинение - в организации покушения и на заместителя прокурора, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, бывший чиновник Минфина РФ Юрий Чекин в 1993 году обманом похитил у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15,6 миллиона рублей (около 15 тысяч долларов в ценах того времени).
Вскрыв махинацию, прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело, но тот, видимо, скрылся (в релизе четко это не указано). В июне 2000 года Чекин из мести заказал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина за "принципиальную позицию", и в следующем месяце киллер застрелил работника юстиции в подъезде его дома.
Кроме того, в январе-феврале 2011 года Чекин, будучи в международном розыске, из неприязни организовал убийство бывшего заместителя прокурора ХМАО (до 1996 года). Исполнитель вызвался сделать дело за 8 миллионов рублей, но, получив половину, отказался.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 17:28
CК показал видео с предполагаемым заказчиком убийства прокурора ХМАО
"В связи с выявленными обстоятельствами в отношении Чекина возбуждено уголовное дело по … статьям "Организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца"", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Чекин причастен к ряду других убийств, полагает следствие. В частности, в 1996-м он заказал убийство одного знакомого, а двумя годами позднее – другого, жителя Ханты-Мансийска, которому задолжал крупную сумму в качестве карточного долга.
Организатор этих убийств, действовавший по заказу Чекина, а также пятеро исполнителей ранее были установлены и осуждены. Сам Чекин в 2000 году был объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в организации убийств, мошенничестве, организации незаконного оборота оружия и посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование.
Чекина задержали 26 октября этого года.
 
ПроисшествияХанты-МансийскСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округКриминалРоссия
 
 
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