https://ria.ru/20211209/obvinenie-1762896690.html

Против обвиняемого в убийстве прокурора Югры возбудили еще одно дело

Против обвиняемого в убийстве прокурора Югры возбудили еще одно дело - РИА Новости, 09.12.2021

Против обвиняемого в убийстве прокурора Югры возбудили еще одно дело

Предполагаемому заказчику убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа, совершенного в 90-е годы, предъявили новое обвинение - в организации... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:52

2021-12-09T11:52

2021-12-09T12:03

происшествия

ханты-мансийск

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

криминал

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предполагаемому заказчику убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа, совершенного в 90-е годы, предъявили новое обвинение - в организации покушения и на заместителя прокурора, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, бывший чиновник Минфина РФ Юрий Чекин в 1993 году обманом похитил у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15,6 миллиона рублей (около 15 тысяч долларов в ценах того времени).Вскрыв махинацию, прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело, но тот, видимо, скрылся (в релизе четко это не указано). В июне 2000 года Чекин из мести заказал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина за "принципиальную позицию", и в следующем месяце киллер застрелил работника юстиции в подъезде его дома.Кроме того, в январе-феврале 2011 года Чекин, будучи в международном розыске, из неприязни организовал убийство бывшего заместителя прокурора ХМАО (до 1996 года). Исполнитель вызвался сделать дело за 8 миллионов рублей, но, получив половину, отказался."В связи с выявленными обстоятельствами в отношении Чекина возбуждено уголовное дело по … статьям "Организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца"", - говорится в сообщении.Помимо этого, Чекин причастен к ряду других убийств, полагает следствие. В частности, в 1996-м он заказал убийство одного знакомого, а двумя годами позднее – другого, жителя Ханты-Мансийска, которому задолжал крупную сумму в качестве карточного долга.Организатор этих убийств, действовавший по заказу Чекина, а также пятеро исполнителей ранее были установлены и осуждены. Сам Чекин в 2000 году был объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в организации убийств, мошенничестве, организации незаконного оборота оружия и посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование.Чекина задержали 26 октября этого года.

https://ria.ru/20211026/video-1756353310.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ханты-мансийск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, криминал, россия