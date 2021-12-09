https://ria.ru/20211209/obvinenie-1762857316.html

СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс

СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс - РИА Новости, 09.12.2021

СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс

Бывший глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Марк Медоуз, которому грозит уголовное преследование, подал в суд на спикера палаты представителей Нэнси... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T01:38

2021-12-09T01:38

2021-12-09T01:38

в мире

джо байден

дональд трамп

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Марк Медоуз, которому грозит уголовное преследование, подал в суд на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и членов комитета палаты по расследованию событий 6 января, сообщает Politico.Медоузу грозит уголовное преследование за преступное неуважение к конгрессу, поскольку он отказался сотрудничать с комитетом, ссылаясь на так называемую привилегию исполнительной власти, ограничивающую отчетность Белого дома перед конгрессом. Распространяется ли это на бывших чиновников - вопрос, не разрешенный до сих пор. Комитет конгресса считает, что привилегии есть только у действующего президента, а президент Джо Байден не пытался заблокировать показания Медоуза комитету.Неделей ранее адвокаты Медоуза уведомили комитет о его намерении предоставить документы, которые интересуют законодателей, и готовности явиться для дачи показаний. Однако накануне Медоуз изменил решение из опасений, что позиция следствия не будет справедливой, сообщали американские СМИ.Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.

https://ria.ru/20211029/gubernator-1756783175.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси