СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
Politico: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе Медоуз подал в суд на конгресс
© AP Photo / Patrick SemanskyМарк Медоуз
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Марк Медоуз, которому грозит уголовное преследование, подал в суд на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и членов комитета палаты по расследованию событий 6 января, сообщает Politico.
Медоузу грозит уголовное преследование за преступное неуважение к конгрессу, поскольку он отказался сотрудничать с комитетом, ссылаясь на так называемую привилегию исполнительной власти, ограничивающую отчетность Белого дома перед конгрессом. Распространяется ли это на бывших чиновников - вопрос, не разрешенный до сих пор. Комитет конгресса считает, что привилегии есть только у действующего президента, а президент Джо Байден не пытался заблокировать показания Медоуза комитету.
Неделей ранее адвокаты Медоуза уведомили комитет о его намерении предоставить документы, которые интересуют законодателей, и готовности явиться для дачи показаний. Однако накануне Медоуз изменил решение из опасений, что позиция следствия не будет справедливой, сообщали американские СМИ.
Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
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