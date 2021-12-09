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СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс - РИА Новости, 09.12.2021
СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
Бывший глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Марк Медоуз, которому грозит уголовное преследование, подал в суд на спикера палаты представителей Нэнси... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T01:38
2021-12-09T01:38
в мире
джо байден
дональд трамп
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Марк Медоуз, которому грозит уголовное преследование, подал в суд на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и членов комитета палаты по расследованию событий 6 января, сообщает Politico.Медоузу грозит уголовное преследование за преступное неуважение к конгрессу, поскольку он отказался сотрудничать с комитетом, ссылаясь на так называемую привилегию исполнительной власти, ограничивающую отчетность Белого дома перед конгрессом. Распространяется ли это на бывших чиновников - вопрос, не разрешенный до сих пор. Комитет конгресса считает, что привилегии есть только у действующего президента, а президент Джо Байден не пытался заблокировать показания Медоуза комитету.Неделей ранее адвокаты Медоуза уведомили комитет о его намерении предоставить документы, которые интересуют законодателей, и готовности явиться для дачи показаний. Однако накануне Медоуз изменил решение из опасений, что позиция следствия не будет справедливой, сообщали американские СМИ.Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
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в мире, джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси
01:38 09.12.2021
 
СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс

Politico: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе Медоуз подал в суд на конгресс

© AP Photo / Patrick SemanskyМарк Медоуз
Марк Медоуз - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Марк Медоуз, которому грозит уголовное преследование, подал в суд на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и членов комитета палаты по расследованию событий 6 января, сообщает Politico.
Медоузу грозит уголовное преследование за преступное неуважение к конгрессу, поскольку он отказался сотрудничать с комитетом, ссылаясь на так называемую привилегию исполнительной власти, ограничивающую отчетность Белого дома перед конгрессом. Распространяется ли это на бывших чиновников - вопрос, не разрешенный до сих пор. Комитет конгресса считает, что привилегии есть только у действующего президента, а президент Джо Байден не пытался заблокировать показания Медоуза комитету.
Неделей ранее адвокаты Медоуза уведомили комитет о его намерении предоставить документы, которые интересуют законодателей, и готовности явиться для дачи показаний. Однако накануне Медоуз изменил решение из опасений, что позиция следствия не будет справедливой, сообщали американские СМИ.
Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
Экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 02:42
Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
 
В миреДжо БайденДональд ТрампНэнси Пелоси
 
 
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