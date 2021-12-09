https://ria.ru/20211209/newcynology-1762897514.html

ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает

ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает - РИА Новости, 09.12.2021

ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает

Что такое новая кинология и чем она отличается от традиционной? Какие ошибки допускают владельцы собак? Как воспитывать агрессивную собаку? Можно ли распознать у питомца стресс, если нет видимых признаков? Почему в новой кинологии нет команд, но есть сигналы? И как разговаривать с собакой, чтобы стать для нее авторитетом, а не объектом страха?

2021-12-09T12:00

2021-12-09T12:00

2021-12-09T17:07

яснопонятно

животные

домашние животные

подкаст

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ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает Что такое новая кинология и чем она отличается от традиционной? Какие ошибки допускают владельцы собак? Как воспитывать агрессивную собаку? Можно ли распознать у питомца стресс, если нет видимых признаков? Почему в новой кинологии нет команд, но есть сигналы? И как разговаривать с собакой, чтобы стать для нее авторитетом, а не объектом страха? audio/mpeg

ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает Что такое новая кинология и чем она отличается от традиционной? Какие ошибки допускают владельцы собак? Как воспитывать агрессивную собаку? Можно ли распознать у питомца стресс, если нет видимых признаков? Почему в новой кинологии нет команд, но есть сигналы? И как разговаривать с собакой, чтобы стать для нее авторитетом, а не объектом страха? audio/mpeg

Кинолог и специалист по коррекции поведения собак Анастасия Ткач — о новой кинологии, психологии собак и гуманном воспитании питомца.Партнер этого эпизода — Дайджест Гуманной Кинологии.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

животные, домашние животные, подкаст, аудио