https://ria.ru/20211209/newcynology-1762897514.html
ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает
ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает - РИА Новости, 09.12.2021
ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает
Что такое новая кинология и чем она отличается от традиционной? Какие ошибки допускают владельцы собак? Как воспитывать агрессивную собаку? Можно ли распознать у питомца стресс, если нет видимых признаков? Почему в новой кинологии нет команд, но есть сигналы? И как разговаривать с собакой, чтобы стать для нее авторитетом, а не объектом страха?
2021-12-09T12:00
2021-12-09T12:00
2021-12-09T17:07
яснопонятно
животные
домашние животные
подкаст
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ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает
Что такое новая кинология и чем она отличается от традиционной? Какие ошибки допускают владельцы собак? Как воспитывать агрессивную собаку? Можно ли распознать у питомца стресс, если нет видимых признаков? Почему в новой кинологии нет команд, но есть сигналы? И как разговаривать с собакой, чтобы стать для нее авторитетом, а не объектом страха?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает
Что такое новая кинология и чем она отличается от традиционной? Какие ошибки допускают владельцы собак? Как воспитывать агрессивную собаку? Можно ли распознать у питомца стресс, если нет видимых признаков? Почему в новой кинологии нет команд, но есть сигналы? И как разговаривать с собакой, чтобы стать для нее авторитетом, а не объектом страха?
audio/mpeg
Кинолог и специалист по коррекции поведения собак Анастасия Ткач — о новой кинологии, психологии собак и гуманном воспитании питомца.Партнер этого эпизода — Дайджест Гуманной Кинологии.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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животные, домашние животные, подкаст, аудио
12:00 09.12.2021 (обновлено: 17:07 09.12.2021)
ЯсноПонятно. Что такое новая кинология и как она работает
Что такое новая кинология и чем она отличается от традиционной? Какие ошибки допускают владельцы собак? Как воспитывать агрессивную собаку? Можно ли распознать у питомца стресс, если нет видимых признаков? Почему в новой кинологии нет команд, но есть сигналы? И как разговаривать с собакой, чтобы стать для нее авторитетом, а не объектом страха?