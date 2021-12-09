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Фурсенко призвал российские регионы активнее поддерживать развитие науки
Фурсенко призвал российские регионы активнее поддерживать развитие науки - РИА Новости, 09.12.2021
Фурсенко призвал российские регионы активнее поддерживать развитие науки
Российские регионы могли бы активнее поддерживать у себя развитие науки и технологий, выступая заказчиками новых разработок, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:03
2021-12-09T15:03
андрей фурсенко
валерий фальков
россия
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СОЧИ, 9 дек - РИА Новости. Российские регионы могли бы активнее поддерживать у себя развитие науки и технологий, выступая заказчиками новых разработок, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко."Сегодня одна из главных проблем науки ― это финансирование. И повлиять на ее решение во многом могут сами регионы", - сказал Фурсенко в четверг на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука" в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи.По словам помощника президента, регионы могли бы сыграть гораздо большую роль с точки зрения заказчика продукции научных исследований, например, в области климата, безопасности, контроля качества продукции."Различные сектора региональной власти могли бы рассмотреть возможности науки, которая развивается в субъекте, для решения своих задач", - добавил Фурсенко.В качестве одного из механизмов такой поддержки он назвал научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, создаваемые в регионах с участием исследовательских организаций, университетов и бизнеса.В нынешнем году завершилось формирование сети НОЦ, отметил на заседании министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Всего открыто 15 центров в 35 субъектах страны, их главная задача - объединить науку, образование и бизнес, обеспечить трансфер знаний и технологий. На базе НОЦ открыто 120 молодежных лабораторий, что позволило обеспечить 1200 новых научных ставок. При этом две трети каждого коллектива составляют исследователи в возрасте до 39 лет", - сказал Фальков.
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андрей фурсенко, валерий фальков, россия
15:03 09.12.2021
 
Фурсенко призвал российские регионы активнее поддерживать развитие науки

Помощник президента Фурсенко: регионы могли бы активнее поддерживать у себя развитие науки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко на пленарной сессии "Международный бизнес и глобальные ценности: риски и возможности на новом этапе развития творческих индустрий"
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на пленарной сессии Международный бизнес и глобальные ценности: риски и возможности на новом этапе развития творческих индустрий - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 9 дек - РИА Новости. Российские регионы могли бы активнее поддерживать у себя развитие науки и технологий, выступая заказчиками новых разработок, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Сегодня одна из главных проблем науки ― это финансирование. И повлиять на ее решение во многом могут сами регионы", - сказал Фурсенко в четверг на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука" в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи.
По словам помощника президента, регионы могли бы сыграть гораздо большую роль с точки зрения заказчика продукции научных исследований, например, в области климата, безопасности, контроля качества продукции.
"Различные сектора региональной власти могли бы рассмотреть возможности науки, которая развивается в субъекте, для решения своих задач", - добавил Фурсенко.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
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В качестве одного из механизмов такой поддержки он назвал научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, создаваемые в регионах с участием исследовательских организаций, университетов и бизнеса.
В нынешнем году завершилось формирование сети НОЦ, отметил на заседании министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Всего открыто 15 центров в 35 субъектах страны, их главная задача - объединить науку, образование и бизнес, обеспечить трансфер знаний и технологий. На базе НОЦ открыто 120 молодежных лабораторий, что позволило обеспечить 1200 новых научных ставок. При этом две трети каждого коллектива составляют исследователи в возрасте до 39 лет", - сказал Фальков.
 
Андрей ФурсенкоВалерий ФальковРоссия
 
 
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