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Рябков ответил на заявления США о подготовке Россией нападения на Украину

Рябков ответил на заявления США о подготовке Россией нападения на Украину - РИА Новости, 09.12.2021

Рябков ответил на заявления США о подготовке Россией нападения на Украину

Заявления о якобы готовящемся ударе или нападении России безосновательны, но формируют психологический фон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:18

2021-12-09T17:18

2021-12-09T17:45

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нато

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявления о якобы готовящемся ударе или нападении России безосновательны, но формируют психологический фон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211209/borrel-1762984596.html

украина

сша

россия

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