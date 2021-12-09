17:18 09.12.2021 (обновлено: 17:45 09.12.2021)
Рябков ответил на заявления США о подготовке Россией нападения на Украину
Рябков назвал безосновательными заявления США о подготовке Россией нападения на Украину
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявления о якобы готовящемся ударе или нападении России безосновательны, но формируют психологический фон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Осознание того, что Россия якобы готовится к агрессии, собирает силы, готовится к удару, оно хотя ни на чем не основывается, но формирует психологический фон", - сказал Рябков журналистам.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.