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Рябков ответил на заявления США о подготовке Россией нападения на Украину
Рябков ответил на заявления США о подготовке Россией нападения на Украину - РИА Новости, 09.12.2021
Рябков ответил на заявления США о подготовке Россией нападения на Украину
Заявления о якобы готовящемся ударе или нападении России безосновательны, но формируют психологический фон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:18
2021-12-09T17:45
в мире
украина
сша
россия
киев
дмитрий песков
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявления о якобы готовящемся ударе или нападении России безосновательны, но формируют психологический фон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, россия, киев, дмитрий песков, сергей рябков, нато, ситуация в днр и лнр
17:18 09.12.2021 (обновлено: 17:45 09.12.2021)
 
Рябков ответил на заявления США о подготовке Россией нападения на Украину

Рябков назвал безосновательными заявления США о подготовке Россией нападения на Украину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявления о якобы готовящемся ударе или нападении России безосновательны, но формируют психологический фон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Осознание того, что Россия якобы готовится к агрессии, собирает силы, готовится к удару, оно хотя ни на чем не основывается, но формирует психологический фон", - сказал Рябков журналистам.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
17:14
Боррель пообещал использовать все инструменты для поддержки Украины
 
В миреУкраинаСШАРоссияКиевДмитрий ПесковСергей РябковНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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