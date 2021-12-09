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Религия
https://ria.ru/20211209/nakazaniya-1762997242.html
В Католической церкви пояснили суть реформы системы наказаний
В Католической церкви пояснили суть реформы системы наказаний - РИА Новости, 09.12.2021
В Католической церкви пояснили суть реформы системы наказаний
Реформа системы наказаний в Римско-католической церкви, проведенная папой Римским Франциском, в большей степени посвящена конкретности наказаний и не потребует... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:59
2021-12-09T17:59
религия
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Реформа системы наказаний в Римско-католической церкви, проведенная папой Римским Франциском, в большей степени посвящена конкретности наказаний и не потребует структурных изменений в церкви или Конференции католических епископов России (ККЕР), рассказал РИА Новости канцлер курии римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве монсеньор Сергей Тимашов.Ранее папа Франциск провел реформу системы наказаний в Римско-католической церкви. Она предусматривает серьезный пересмотр книги VI Кодекса канонического права, которая посвящена санкциям и наказаниям, которым могут быть подвергнуты члены церкви за нарушение правил поведения и норм, обязательных к исполнению всем народом Божиим. В декабре новый текст книги кодекса вступил в силу. В частности, в новой редакции сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям "против особых обязательств священнослужителей", а к "преступлениям против жизни и достоинства человека"."Вопрос о сексуальных преступлениях для этого изменения кодекса совершенно мелкий, потому что есть множество документов папских, которые за этот период выходили. &lt;...&gt; Скорее, в этом кодексе больше внимания уделено конкретности наказания, тому, что церковная дисциплина, правила взаимодействия разных структур в церкви, правила управления церковным имуществом – это необходимо соблюдать, и поэтому нужно нарушение этих правил вводить в понятие преступления", - сказал РИА Новости Тимашов.Реформа кодекса, полагает он, не потребует структурных изменений в католической церкви или ККЕР. "Это просто потребует от епископов обращать внимание на то, как живут католики, насколько они соблюдают те дисциплинарные нормы, которые есть, и это не только священники, не только монашествующие, но и католики-миряне могут совершать какие-то преступления", - добавил Тимашов.Опыт использования в Римско-католической церкви предыдущей редакции кодекса, считает он, показал, что его нормы оказались в значительной степени неконкретными, так как рассчитывались в значительной степени на то, что епископ на месте будет сам определять необходимость наказания священника."Никто не подозревал, что настолько важен вопрос насильственных действий сексуального характера. Для священника это нарушает обязанность целибата - в этом смысле считалось, что всякое сексуальное нарушение со стороны священника это нарушение его обязательств. Но обратить внимание, что это прежде всего действие, у которого на другой стороне есть жертва – и тогда это надо приравнять к любым другим насильственным действиям", - сказал канцлер курии архиепархии.Он подчеркнул, что один из важнейших пунктов реформы – халатность епископа – тоже становится преступлением. "С другой стороны, у епископов есть ясные инструменты, где он должен применять, в том числе, какие-то из этих санкций, чтобы принуждать соблюдение норм там, где это нужно", - заключил он.
https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html
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москва, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, россия
17:59 09.12.2021
 

В Католической церкви пояснили суть реформы системы наказаний

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерующие во время мессы на праздновании Рождества Христова в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Верующие во время мессы на праздновании Рождества Христова в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Реформа системы наказаний в Римско-католической церкви, проведенная папой Римским Франциском, в большей степени посвящена конкретности наказаний и не потребует структурных изменений в церкви или Конференции католических епископов России (ККЕР), рассказал РИА Новости канцлер курии римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве монсеньор Сергей Тимашов.
Ранее папа Франциск провел реформу системы наказаний в Римско-католической церкви. Она предусматривает серьезный пересмотр книги VI Кодекса канонического права, которая посвящена санкциям и наказаниям, которым могут быть подвергнуты члены церкви за нарушение правил поведения и норм, обязательных к исполнению всем народом Божиим. В декабре новый текст книги кодекса вступил в силу. В частности, в новой редакции сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям "против особых обязательств священнослужителей", а к "преступлениям против жизни и достоинства человека".
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"Вопрос о сексуальных преступлениях для этого изменения кодекса совершенно мелкий, потому что есть множество документов папских, которые за этот период выходили. <...> Скорее, в этом кодексе больше внимания уделено конкретности наказания, тому, что церковная дисциплина, правила взаимодействия разных структур в церкви, правила управления церковным имуществом – это необходимо соблюдать, и поэтому нужно нарушение этих правил вводить в понятие преступления", - сказал РИА Новости Тимашов.
Реформа кодекса, полагает он, не потребует структурных изменений в католической церкви или ККЕР. "Это просто потребует от епископов обращать внимание на то, как живут католики, насколько они соблюдают те дисциплинарные нормы, которые есть, и это не только священники, не только монашествующие, но и католики-миряне могут совершать какие-то преступления", - добавил Тимашов.
Опыт использования в Римско-католической церкви предыдущей редакции кодекса, считает он, показал, что его нормы оказались в значительной степени неконкретными, так как рассчитывались в значительной степени на то, что епископ на месте будет сам определять необходимость наказания священника.
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"Никто не подозревал, что настолько важен вопрос насильственных действий сексуального характера. Для священника это нарушает обязанность целибата - в этом смысле считалось, что всякое сексуальное нарушение со стороны священника это нарушение его обязательств. Но обратить внимание, что это прежде всего действие, у которого на другой стороне есть жертва – и тогда это надо приравнять к любым другим насильственным действиям", - сказал канцлер курии архиепархии.
Он подчеркнул, что один из важнейших пунктов реформы – халатность епископа – тоже становится преступлением. "С другой стороны, у епископов есть ясные инструменты, где он должен применять, в том числе, какие-то из этих санкций, чтобы принуждать соблюдение норм там, где это нужно", - заключил он.
 
РелигияМоскваФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьРоссия
 
 
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