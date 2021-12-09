https://ria.ru/20211209/nabiullina-1763022421.html

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 09.12.2021

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Последние данные по инфляции в России делают маловероятными в декабре сохранение ключевой ставки ЦБ РФ или ее повышение на 0,25 процентного пункта, однако... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:08

2021-12-09T20:08

2021-12-09T20:21

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Последние данные по инфляции в России делают маловероятными в декабре сохранение ключевой ставки ЦБ РФ или ее повышение на 0,25 процентного пункта, однако базовый сценарий регулятора не предполагает повышение более чем на 1 процентный пункт, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.По данным Росстата, темпы роста цен в годовом выражении в России в ноябре ускорились до 8,4% с 8,13% месяцем ранее."Прогноз по ставке до конца года, который мы давали в октябре, предполагает шаг от нуля до 1 процентного пункта. Конечно, последние данные по инфляции, в целом, говорят, что ноль – это совсем маловероятно, 0,25 процентных пункта – тоже не самый вероятный сценарий, но дальше мы будем смотреть на соответствующие данные и анализировать их, делать оценки на следующий год и принимать решение", - ответила Набиуллина на вопрос о решении ЦБ на заседании в декабре.Глава ЦБ отметила, что пока регулятор видит решение в декабре в рамках базового сценария. "Наш базовый прогноз пока не предполагает на декабрь шаг больше 1 процентного пункта", - добавила Набиуллина.На прошлой неделе глава ЦБ РФ сообщила, что в декабре будут рассматриваться решения по ставке в диапазоне от сохранения до повышения на 1 процентный пункт, однако сохранение - самый маловероятный вариант. При этом позже она сообщила, что ожидания по решению ближе к верхней границе диапазона.

https://ria.ru/20211208/stavka-1762742929.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина