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https://ria.ru/20211209/nabiullina-1763022421.html
Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки
Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 09.12.2021
Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки
Последние данные по инфляции в России делают маловероятными в декабре сохранение ключевой ставки ЦБ РФ или ее повышение на 0,25 процентного пункта, однако... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:08
2021-12-09T20:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Последние данные по инфляции в России делают маловероятными в декабре сохранение ключевой ставки ЦБ РФ или ее повышение на 0,25 процентного пункта, однако базовый сценарий регулятора не предполагает повышение более чем на 1 процентный пункт, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.По данным Росстата, темпы роста цен в годовом выражении в России в ноябре ускорились до 8,4% с 8,13% месяцем ранее."Прогноз по ставке до конца года, который мы давали в октябре, предполагает шаг от нуля до 1 процентного пункта. Конечно, последние данные по инфляции, в целом, говорят, что ноль – это совсем маловероятно, 0,25 процентных пункта – тоже не самый вероятный сценарий, но дальше мы будем смотреть на соответствующие данные и анализировать их, делать оценки на следующий год и принимать решение", - ответила Набиуллина на вопрос о решении ЦБ на заседании в декабре.Глава ЦБ отметила, что пока регулятор видит решение в декабре в рамках базового сценария. "Наш базовый прогноз пока не предполагает на декабрь шаг больше 1 процентного пункта", - добавила Набиуллина.На прошлой неделе глава ЦБ РФ сообщила, что в декабре будут рассматриваться решения по ставке в диапазоне от сохранения до повышения на 1 процентный пункт, однако сохранение - самый маловероятный вариант. При этом позже она сообщила, что ожидания по решению ближе к верхней границе диапазона.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина
20:08 09.12.2021 (обновлено: 20:21 09.12.2021)
 
Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина: применим базовый сценарий для решения по ключевой ставке в декабре

© Фото : Банк РоссииПресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Банк России
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Последние данные по инфляции в России делают маловероятными в декабре сохранение ключевой ставки ЦБ РФ или ее повышение на 0,25 процентного пункта, однако базовый сценарий регулятора не предполагает повышение более чем на 1 процентный пункт, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По данным Росстата, темпы роста цен в годовом выражении в России в ноябре ускорились до 8,4% с 8,13% месяцем ранее.
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"Прогноз по ставке до конца года, который мы давали в октябре, предполагает шаг от нуля до 1 процентного пункта. Конечно, последние данные по инфляции, в целом, говорят, что ноль – это совсем маловероятно, 0,25 процентных пункта – тоже не самый вероятный сценарий, но дальше мы будем смотреть на соответствующие данные и анализировать их, делать оценки на следующий год и принимать решение", - ответила Набиуллина на вопрос о решении ЦБ на заседании в декабре.
Глава ЦБ отметила, что пока регулятор видит решение в декабре в рамках базового сценария. "Наш базовый прогноз пока не предполагает на декабрь шаг больше 1 процентного пункта", - добавила Набиуллина.
На прошлой неделе глава ЦБ РФ сообщила, что в декабре будут рассматриваться решения по ставке в диапазоне от сохранения до повышения на 1 процентный пункт, однако сохранение - самый маловероятный вариант. При этом позже она сообщила, что ожидания по решению ближе к верхней границе диапазона.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Эльвира Набиуллина
 
 
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