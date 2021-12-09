Мишустин одобрил перенос Пермской художественной галереи из здания собора
Мишустин поддержал перенос Пермской художественной галереи из здания кафедрального собора
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк9 декабря 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин беседует с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием (Немцовым) (второй справа) во время посещения Пермской государственной художественной галереи. Справа - министр экономического развития РФ Максим Решетников. Слева направо - губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр культуры РФ Ольга Любимова.
ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу перенести Пермскую государственную художественную галерею из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора, также призвав губернатора региона Дмитрия Махонина лично контролировать процесс этого переезда.
"Было интересно посетить Пермскую государственную художественную галерею. Совершенно потрясающее место: 60 тысяч экспонатов, и только полтора процента умещается в (залах). Но, конечно, Спасо-Преображенский кафедральный собор должен быть возвращен (Русской) православной церкви", - подчеркнул премьер на встрече с главой региона.
Мишустин назвал очень правильным решение построить для галереи отдельное здание и вернуть собор РПЦ.
"У меня просьба к вам: контролировать лично переезд галереи и все то, что обещали. Чтобы в апреле состоялась первая служба", - сказал он, обратившись к губернатору.
Во время посещения самой галереи председатель правительства РФ заметил: "Это очень здорово, что мы возвращаем святыни нашей церкви".
Он обратил внимание на то, что кафедральный собор много лет использовался "не совсем по существу". Но с другой стороны, продолжил Мишустин, это позволило сохранить множество экспонатов.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк9 декабря 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра экспозиции русского искусства в Пермской государственной художественной галерее. Слева направо - директор галереи Юлия Тавризян и министр культуры РФ Ольга Любимова. Справа - губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
9 декабря 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра экспозиции русского искусства в Пермской государственной художественной галерее. Слева направо - директор галереи Юлия Тавризян и министр культуры РФ Ольга Любимова. Справа - губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Теперь фондохранилища и все замечательные экспонаты будут потихоньку переезжать в правильное место, в великолепную новую галерею, которая будет построена и откроется. Там еще предстоит много чего сделать, мы сегодня обсудили (выделение) дополнительных средств", - добавил глава кабмина.
"Я думаю, обязательно все, что запланировали, сделаем", - подытожил он.
При этом митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий обратил внимание на то, что этот кафедральный собор остается единственным в России, пока не переданным РПЦ.
"Это будет замечательным шагом для Пермского края, да и, думаю, для (всей) патриархии, церкви, для народа", - добавил он.
Официальное открытие галереи состоялось 7 ноября 1922 года. С 1932 года галерея располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое является объектом культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения.
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В декабре 2011 года здание Спасо-Преображенского кафедрального собора передано в собственность Пермской епархии. С этого времени галерея находится в нем на основе договора безвозмездного использования.
Ежегодно в музее проводится более 1 600 экскурсий, культурных мероприятий. Посещаемость галереи составляет более 129 000 человек в год. Здесь хранится около 54 тысяч музейных экспонатов, при этом в постоянной экспозиции представлено лишь полтора процента коллекции.
Стесненные условия и сложная планировка внутренних помещений привели к тому, что на один квадратный метр приходится более 60 единиц хранения. По размерам помещений и условиям хранения галерея давно не соответствует современным требованиям, отсутствует возможность размещения необходимой современному музею инфраструктуры и создания комфортной среды для посетителей и условий для пребывания в музее маломобильных групп. Архитектура собора накладывает ограничения как по организации выставочных проектов, так и по обеспечению условий хранения (соблюдения нормативов температурно-влажностного режима). Отсутствуют площади для размещения реставрационного центра и образовательной зоны.
В марте 2021 года правительством Пермского края заключен государственный контракт на строительство нового здания галереи со сроком реализации проекта в 2023 году. Общая площадь объекта 17 тысяч квадратных метров, из которой 7,1 тысячи квадратных метров - экспозиционные площади.
После ввода объекта в эксплуатацию будет организован окончательный переезд галереи в новое здание, где будет представлено от 20-30 процентов существующих фондов галереи. Общее количество посетителей галереи в новом здании составит не менее 250 тысячи человек в год.
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