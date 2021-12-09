https://ria.ru/20211209/muzey-1762975757.html

Мишустин одобрил перенос Пермской художественной галереи из здания собора

Мишустин одобрил перенос Пермской художественной галереи из здания собора - РИА Новости, 09.12.2021

Мишустин одобрил перенос Пермской художественной галереи из здания собора

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу перенести Пермскую государственную художественную галерею из здания Спасо-Преображенского... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:44

2021-12-09T16:44

2021-12-09T16:44

культура

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пермь

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу перенести Пермскую государственную художественную галерею из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора, также призвав губернатора региона Дмитрия Махонина лично контролировать процесс этого переезда.Мишустин назвал очень правильным решение построить для галереи отдельное здание и вернуть собор РПЦ."У меня просьба к вам: контролировать лично переезд галереи и все то, что обещали. Чтобы в апреле состоялась первая служба", - сказал он, обратившись к губернатору.Во время посещения самой галереи председатель правительства РФ заметил: "Это очень здорово, что мы возвращаем святыни нашей церкви".Он обратил внимание на то, что кафедральный собор много лет использовался "не совсем по существу". Но с другой стороны, продолжил Мишустин, это позволило сохранить множество экспонатов."Я думаю, обязательно все, что запланировали, сделаем", - подытожил он.При этом митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий обратил внимание на то, что этот кафедральный собор остается единственным в России, пока не переданным РПЦ."Это будет замечательным шагом для Пермского края, да и, думаю, для (всей) патриархии, церкви, для народа", - добавил он.Официальное открытие галереи состоялось 7 ноября 1922 года. С 1932 года галерея располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое является объектом культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения.В декабре 2011 года здание Спасо-Преображенского кафедрального собора передано в собственность Пермской епархии. С этого времени галерея находится в нем на основе договора безвозмездного использования.Ежегодно в музее проводится более 1 600 экскурсий, культурных мероприятий. Посещаемость галереи составляет более 129 000 человек в год. Здесь хранится около 54 тысяч музейных экспонатов, при этом в постоянной экспозиции представлено лишь полтора процента коллекции.Стесненные условия и сложная планировка внутренних помещений привели к тому, что на один квадратный метр приходится более 60 единиц хранения. По размерам помещений и условиям хранения галерея давно не соответствует современным требованиям, отсутствует возможность размещения необходимой современному музею инфраструктуры и создания комфортной среды для посетителей и условий для пребывания в музее маломобильных групп. Архитектура собора накладывает ограничения как по организации выставочных проектов, так и по обеспечению условий хранения (соблюдения нормативов температурно-влажностного режима). Отсутствуют площади для размещения реставрационного центра и образовательной зоны.В марте 2021 года правительством Пермского края заключен государственный контракт на строительство нового здания галереи со сроком реализации проекта в 2023 году. Общая площадь объекта 17 тысяч квадратных метров, из которой 7,1 тысячи квадратных метров - экспозиционные площади.После ввода объекта в эксплуатацию будет организован окончательный переезд галереи в новое здание, где будет представлено от 20-30 процентов существующих фондов галереи. Общее количество посетителей галереи в новом здании составит не менее 250 тысячи человек в год.

https://ria.ru/20211125/perm-1760670810.html

https://ria.ru/20211129/perm-1760562003.html

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пермский край, пермь, русская православная церковь, михаил мишустин, дмитрий махонин, музеи, новости культуры, ольга любимова