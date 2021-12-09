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СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве - РИА Новости, 09.12.2021
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве
Бывшей и.о. председателя Белореченского райсуда Кубани предъявлено обвинение в крупном мошенничестве: по данным следствия, судья получила взятку за обещание... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:14
2021-12-09T18:14
происшествия
взятка
краснодарский край
люберцы
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
мошенничество
россия
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КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Бывшей и.о. председателя Белореченского райсуда Кубани предъявлено обвинение в крупном мошенничестве: по данным следствия, судья получила взятку за обещание прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве, сообщает Следственный комитет РФ.Ранее информация об этом расследовании не публиковалась."Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирины Дадаш. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – сообщается в релизе.Дело о взяточничестве в белореченском филиале Адыгейского госуниверситета возбудили два года назад."Зная об указанном факте, Дадаш предложила родственникам двух обвиняемых содействие в прекращении уголовного преследования за денежное вознаграждение в сумме 35 миллионов рублей. Собранные денежные средства в сумме 560 тысяч долларов были переданы судье на территории города Люберцы Московской области", - указывает СК РФ.В действительности же, по мнению следствия, Дадаш не имела возможности повлиять на ход расследования, не намеревалась ничего делать, а деньги просто похитила.Сейчас Дадаш заключена под стражу.
https://ria.ru/20211209/sk-1762993477.html
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краснодарский край
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происшествия, взятка, краснодарский край, люберцы, следственный комитет россии (ск рф), жилье, мошенничество, россия
18:14 09.12.2021
 
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве

СК обвинил экс-главу Белореченского райсуда Кубани Дадаш в крупном мошенничестве

© Управление Судебного департамента в Краснодарском крае/YoutubeИрина Дадаш
Ирина Дадаш
© Управление Судебного департамента в Краснодарском крае/Youtube
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Бывшей и.о. председателя Белореченского райсуда Кубани предъявлено обвинение в крупном мошенничестве: по данным следствия, судья получила взятку за обещание прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве, сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее информация об этом расследовании не публиковалась.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
17:44
На Кубани вскрыли коррупционную схему с участием судьи
"Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирины Дадаш. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – сообщается в релизе.
Дело о взяточничестве в белореченском филиале Адыгейского госуниверситета возбудили два года назад.
"Зная об указанном факте, Дадаш предложила родственникам двух обвиняемых содействие в прекращении уголовного преследования за денежное вознаграждение в сумме 35 миллионов рублей. Собранные денежные средства в сумме 560 тысяч долларов были переданы судье на территории города Люберцы Московской области", - указывает СК РФ.
В действительности же, по мнению следствия, Дадаш не имела возможности повлиять на ход расследования, не намеревалась ничего делать, а деньги просто похитила.
Сейчас Дадаш заключена под стражу.
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ПроисшествияВзяткаКраснодарский крайЛюберцыСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеМошенничествоРоссия
 
 
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