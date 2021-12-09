https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1763001762.html
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве - РИА Новости, 09.12.2021
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве
Бывшей и.о. председателя Белореченского райсуда Кубани предъявлено обвинение в крупном мошенничестве: по данным следствия, судья получила взятку за обещание... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:14
2021-12-09T18:14
2021-12-09T18:14
происшествия
взятка
краснодарский край
люберцы
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
мошенничество
россия
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КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Бывшей и.о. председателя Белореченского райсуда Кубани предъявлено обвинение в крупном мошенничестве: по данным следствия, судья получила взятку за обещание прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве, сообщает Следственный комитет РФ.Ранее информация об этом расследовании не публиковалась."Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирины Дадаш. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – сообщается в релизе.Дело о взяточничестве в белореченском филиале Адыгейского госуниверситета возбудили два года назад."Зная об указанном факте, Дадаш предложила родственникам двух обвиняемых содействие в прекращении уголовного преследования за денежное вознаграждение в сумме 35 миллионов рублей. Собранные денежные средства в сумме 560 тысяч долларов были переданы судье на территории города Люберцы Московской области", - указывает СК РФ.В действительности же, по мнению следствия, Дадаш не имела возможности повлиять на ход расследования, не намеревалась ничего делать, а деньги просто похитила.Сейчас Дадаш заключена под стражу.
https://ria.ru/20211209/sk-1762993477.html
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происшествия, взятка, краснодарский край, люберцы, следственный комитет россии (ск рф), жилье, мошенничество, россия
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве
СК обвинил экс-главу Белореченского райсуда Кубани Дадаш в крупном мошенничестве
КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Бывшей и.о. председателя Белореченского райсуда Кубани предъявлено обвинение в крупном мошенничестве: по данным следствия, судья получила взятку за обещание прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве, сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее информация об этом расследовании не публиковалась.
"Главным следственным управлением СК
России расследуется уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского районного суда Краснодарского края
Ирины Дадаш. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – сообщается в релизе.
Дело о взяточничестве в белореченском филиале Адыгейского госуниверситета возбудили два года назад.
"Зная об указанном факте, Дадаш предложила родственникам двух обвиняемых содействие в прекращении уголовного преследования за денежное вознаграждение в сумме 35 миллионов рублей. Собранные денежные средства в сумме 560 тысяч долларов были переданы судье на территории города Люберцы
Московской области", - указывает СК РФ.
В действительности же, по мнению следствия, Дадаш не имела возможности повлиять на ход расследования, не намеревалась ничего делать, а деньги просто похитила.
Сейчас Дадаш заключена под стражу.