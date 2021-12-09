https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1763001762.html

СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве

СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве - РИА Новости, 09.12.2021

СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве

Бывшей и.о. председателя Белореченского райсуда Кубани предъявлено обвинение в крупном мошенничестве: по данным следствия, судья получила взятку за обещание... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:14

2021-12-09T18:14

2021-12-09T18:14

происшествия

взятка

краснодарский край

люберцы

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

мошенничество

россия

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КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Бывшей и.о. председателя Белореченского райсуда Кубани предъявлено обвинение в крупном мошенничестве: по данным следствия, судья получила взятку за обещание прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве, сообщает Следственный комитет РФ.Ранее информация об этом расследовании не публиковалась."Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирины Дадаш. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – сообщается в релизе.Дело о взяточничестве в белореченском филиале Адыгейского госуниверситета возбудили два года назад."Зная об указанном факте, Дадаш предложила родственникам двух обвиняемых содействие в прекращении уголовного преследования за денежное вознаграждение в сумме 35 миллионов рублей. Собранные денежные средства в сумме 560 тысяч долларов были переданы судье на территории города Люберцы Московской области", - указывает СК РФ.В действительности же, по мнению следствия, Дадаш не имела возможности повлиять на ход расследования, не намеревалась ничего делать, а деньги просто похитила.Сейчас Дадаш заключена под стражу.

https://ria.ru/20211209/sk-1762993477.html

https://ria.ru/20211209/prokuror-1762999462.html

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происшествия, взятка, краснодарский край, люберцы, следственный комитет россии (ск рф), жилье, мошенничество, россия