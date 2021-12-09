https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762948960.html

Путин призвал защитить россиян от мошеннических схем

Путин призвал защитить россиян от мошеннических схем - РИА Новости, 09.12.2021

Путин призвал защитить россиян от мошеннических схем

Президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ назвал одним из главных приоритетов защиту граждан от мошеннических схем. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:10

2021-12-09T15:10

2021-12-09T15:19

мошенничество

экономика

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ назвал одним из главных приоритетов защиту граждан от мошеннических схем.Он отметил, что СПЧ активно занимается насущными, актуальным проблемами, которые волнуют общество."Одна из них - защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20211209/putin-1762947967.html

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мошенничество, экономика, общество, владимир путин, россия