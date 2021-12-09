https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762888094.html
В КБР следователя заподозрили в мошенничестве
В КБР следователя заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 09.12.2021
В КБР следователя заподозрили в мошенничестве
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении следователя полиции, которого подозревают в мошенничестве, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:16
2021-12-09T11:16
2021-12-09T11:16
происшествия
лескенский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
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НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении следователя полиции, которого подозревают в мошенничестве, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, следователь ОМВД России по Лескенскому району вел предварительное расследование по уголовному делу незаконном обороте наркотиков."Третьего декабря, не намереваясь выполнить принимаемые на себя обязательства, полицейский сообщил обвиняемому по уголовному делу заведомо ложные сведения о том, что для смягчения приговора суда он должен передать ему денежные средства в размере 680 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что часть требуемой суммы в размере 49 тысяч рублей мужчина сразу перевел на банковскую карту знакомой полицейского, которая, в свою очередь, перевела полученные деньги на карту следователя."Заранее договорившись о встрече, 6 декабря мужчина в салоне автомашины передал следователю 600 тысяч рублей, после чего полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии и ГУСБ МВД России", - уточняет ведомство.В отношении следователя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.В региональном МВД сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. "По ее результатам будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел сотрудника и о привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей", - заметили в министерстве.
https://ria.ru/20211024/zhaloby-1756021541.html
https://ria.ru/20211203/korruptsiya-1762004030.html
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происшествия, лескенский район, кабардино-балкарская республика (кбр), россия
В КБР следователя заподозрили в мошенничестве
В Кабардино-Балкарии следователя полиции по Лескенскому району заподозрили в мошенничестве
НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости.
Следственные органы Кабардино-Балкарии
возбудили уголовное дело в отношении следователя полиции, которого подозревают в мошенничестве, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, следователь ОМВД России по Лескенскому району
вел предварительное расследование по уголовному делу незаконном обороте наркотиков.
"Третьего декабря, не намереваясь выполнить принимаемые на себя обязательства, полицейский сообщил обвиняемому по уголовному делу заведомо ложные сведения о том, что для смягчения приговора суда он должен передать ему денежные средства в размере 680 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть требуемой суммы в размере 49 тысяч рублей мужчина сразу перевел на банковскую карту знакомой полицейского, которая, в свою очередь, перевела полученные деньги на карту следователя.
"Заранее договорившись о встрече, 6 декабря мужчина в салоне автомашины передал следователю 600 тысяч рублей, после чего полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии и ГУСБ МВД России", - уточняет ведомство.
В отношении следователя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
В региональном МВД сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. "По ее результатам будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел сотрудника и о привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей", - заметили в министерстве.