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Смоленская область
https://ria.ru/20211209/modernizatsiya-1762982020.html
За два года на Смоленщине модернизируют более 30 объектов водоснабжения
За два года на Смоленщине модернизируют более 30 объектов водоснабжения - РИА Новости, 09.12.2021
За два года на Смоленщине модернизируют более 30 объектов водоснабжения
В Смоленской области до конца 2024 года планируется модернизировать 33 объекта водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:24
2021-12-09T17:24
смоленская область
смоленск
смоленская область
вязьма
госдума рф
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СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. В Смоленской области до конца 2024 года планируется модернизировать 33 объекта водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Вопросы модернизации системы водоснабжения, строительства и ремонта социальных объектов в регионе обсуждались на встрече главы региона Алексея Островского с заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым.По его словам, также в ближайшие три года регион получит порядка 50 миллиардов рублей, половина из которых будет направлена на реализацию нацпроектов. В частности, планируется строительство школы в Алтуховке и пристройки для школы № 4 в Вязьме. Помимо этого, в девяти областных школах будет проведен капитальный ремонт.Губернатор отметил, что в следующем году областные власти продолжат реализацию программы по приведению в порядок межквартальных проездов и придомовых территорий.
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смоленск, смоленская область, вязьма, госдума рф, жкх
17:24 09.12.2021
 

За два года на Смоленщине модернизируют более 30 объектов водоснабжения

© Фото : Администрация Смоленской областиВстреча главы региона Алексея Островского с заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым
Встреча главы региона Алексея Островского с заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Администрация Смоленской области
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СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. В Смоленской области до конца 2024 года планируется модернизировать 33 объекта водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Вопросы модернизации системы водоснабжения, строительства и ремонта социальных объектов в регионе обсуждались на встрече главы региона Алексея Островского с заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым.
"Уже в следующем году будут выделены порядка 800 миллионов рублей на обновление 12 объектов питьевого водоснабжения на территории региона, пять из них – в городе Смоленске. В 2023 году запланированы работы на семи таких объектах, а в 2024 – на 14. Всего будут модернизированы 33 объекта, расположенных практически во всех районах Смоленской области", – сказал собеседник агентства.
По его словам, также в ближайшие три года регион получит порядка 50 миллиардов рублей, половина из которых будет направлена на реализацию нацпроектов. В частности, планируется строительство школы в Алтуховке и пристройки для школы № 4 в Вязьме. Помимо этого, в девяти областных школах будет проведен капитальный ремонт.
Губернатор отметил, что в следующем году областные власти продолжат реализацию программы по приведению в порядок межквартальных проездов и придомовых территорий.
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