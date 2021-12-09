https://ria.ru/20211209/modernizatsiya-1762982020.html

За два года на Смоленщине модернизируют более 30 объектов водоснабжения

За два года на Смоленщине модернизируют более 30 объектов водоснабжения - РИА Новости, 09.12.2021

За два года на Смоленщине модернизируют более 30 объектов водоснабжения

В Смоленской области до конца 2024 года планируется модернизировать 33 объекта водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:24

2021-12-09T17:24

2021-12-09T17:24

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СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. В Смоленской области до конца 2024 года планируется модернизировать 33 объекта водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Вопросы модернизации системы водоснабжения, строительства и ремонта социальных объектов в регионе обсуждались на встрече главы региона Алексея Островского с заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым.По его словам, также в ближайшие три года регион получит порядка 50 миллиардов рублей, половина из которых будет направлена на реализацию нацпроектов. В частности, планируется строительство школы в Алтуховке и пристройки для школы № 4 в Вязьме. Помимо этого, в девяти областных школах будет проведен капитальный ремонт.Губернатор отметил, что в следующем году областные власти продолжат реализацию программы по приведению в порядок межквартальных проездов и придомовых территорий.

https://ria.ru/20211201/stantsii-1761643263.html

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смоленск, смоленская область, вязьма, госдума рф, жкх