За два года на Смоленщине модернизируют более 30 объектов водоснабжения
© Фото : Администрация Смоленской областиВстреча главы региона Алексея Островского с заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым
СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. В Смоленской области до конца 2024 года планируется модернизировать 33 объекта водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Вопросы модернизации системы водоснабжения, строительства и ремонта социальных объектов в регионе обсуждались на встрече главы региона Алексея Островского с заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым.
"Уже в следующем году будут выделены порядка 800 миллионов рублей на обновление 12 объектов питьевого водоснабжения на территории региона, пять из них – в городе Смоленске. В 2023 году запланированы работы на семи таких объектах, а в 2024 – на 14. Всего будут модернизированы 33 объекта, расположенных практически во всех районах Смоленской области", – сказал собеседник агентства.
По его словам, также в ближайшие три года регион получит порядка 50 миллиардов рублей, половина из которых будет направлена на реализацию нацпроектов. В частности, планируется строительство школы в Алтуховке и пристройки для школы № 4 в Вязьме. Помимо этого, в девяти областных школах будет проведен капитальный ремонт.
Губернатор отметил, что в следующем году областные власти продолжат реализацию программы по приведению в порядок межквартальных проездов и придомовых территорий.