https://ria.ru/20211209/mishustin-1762970551.html

Мишустин пообещал оказать поддержку перинатальному центру в Перми

Мишустин пообещал оказать поддержку перинатальному центру в Перми - РИА Новости, 09.12.2021

Мишустин пообещал оказать поддержку перинатальному центру в Перми

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал оказать федеральную поддержку перинатальному центру Пермской краевой клинической больницы, которому необходимо 200... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:26

2021-12-09T16:26

2021-12-09T16:27

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал оказать федеральную поддержку перинатальному центру Пермской краевой клинической больницы, которому необходимо 200 миллионов рублей на замену изношенного оборудования."Оборудование, которое имеется в центре, работает интенсивно, и десять лет (эксплуатации) это тоже большой срок. Конечно, основная проблема - это износ оборудования", - сказала Мишустину заместитель главного врача Пермской краевой клинической больницы - заведующая перинатальным центром Ольга Лих.По ее словам, на замену оборудования понадобится 200 миллионов рублей. "Мы по возвращению сразу этим займемся, и вопрос будет решен", - ответил Мишустин.

https://realty.ria.ru/20211209/berezniki-1762969297.html

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общество, пермь, михаил мишустин, россия