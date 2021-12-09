https://ria.ru/20211209/mirzalizade-1762948389.html

Мосгорсуд признал законным решение выдворить из России комика Мирзализаде

Мосгорсуд признал законным решение выдворить из России комика Мирзализаде - РИА Новости, 09.12.2021

Мосгорсуд признал законным решение выдворить из России комика Мирзализаде

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу стендап-комика Идрака Мирзализаде, который просил отменить запрет на его пребывание в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:06

2021-12-09T15:06

2021-12-09T15:17

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идрак мирзализаде

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу стендап-комика Идрака Мирзализаде, который просил отменить запрет на его пребывание в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решение районного оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства.Таким образом, в ближайшее время МВД должно установить разумный срок запрета пребывания комика в России.В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предстояло за свой счет приобрести билеты и покинуть пределы страны.Мирзализаде подал иск в суд, оспаривая решение МВД. В начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного. Защита комика обжаловала и это.Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

https://ria.ru/20211012/izvineniya-1754285310.html

https://ria.ru/20210831/komik-1748045050.html

https://ria.ru/20210927/komiki-1752005640.html

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россия, медиа - общество, москва, новости культуры, идрак мирзализаде