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https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html
В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины
В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины
Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:47
2021-12-09T16:48
в мире
киев
москва
евросоюз
ввс украины
мария захарова
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Дипломат также отметила, что прошедшие 7 и 8 декабря очередные заседания контактной группы и рабочих подгрупп закончились ничем."Вместо того чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", — заключила Захарова.Военную помощь Украине оказывает и Вашингтон. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, на этой неделе Киев получит стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент США Джо Байден.Как сообщал американский министр обороны Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии.В проект оборонного бюджета США на 2022 год заложены 300 миллионов долларов на оказание военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20211209/prizyv-1762895646.html
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в мире, киев, москва, евросоюз, ввс украины, мария захарова, россия
15:47 09.12.2021 (обновлено: 16:48 09.12.2021)
 
В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины

Официальный представитель МИД Захарова: Евросоюз подключился к милитаризации Украины

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Второго декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины. Данная техническая помощь никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД
Дипломат также отметила, что прошедшие 7 и 8 декабря очередные заседания контактной группы и рабочих подгрупп закончились ничем.
"Вместо того чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", — заключила Захарова.
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Военную помощь Украине оказывает и Вашингтон. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, на этой неделе Киев получит стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент США Джо Байден.
Как сообщал американский министр обороны Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии.
В проект оборонного бюджета США на 2022 год заложены 300 миллионов долларов на оказание военной помощи Киеву.
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