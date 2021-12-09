https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html

В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины

В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины - РИА Новости, 09.12.2021

В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины

Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:47

2021-12-09T15:47

2021-12-09T16:48

в мире

киев

москва

евросоюз

ввс украины

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Дипломат также отметила, что прошедшие 7 и 8 декабря очередные заседания контактной группы и рабочих подгрупп закончились ничем."Вместо того чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", — заключила Захарова.Военную помощь Украине оказывает и Вашингтон. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, на этой неделе Киев получит стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент США Джо Байден.Как сообщал американский министр обороны Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии.В проект оборонного бюджета США на 2022 год заложены 300 миллионов долларов на оказание военной помощи Киеву.

https://ria.ru/20211209/prizyv-1762895646.html

https://ria.ru/20211209/ukraina-1762922142.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, москва, евросоюз, ввс украины, мария захарова, россия