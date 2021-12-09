15:47 09.12.2021 (обновлено: 16:48 09.12.2021)
В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины
Официальный представитель МИД Захарова: Евросоюз подключился к милитаризации Украины
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Второго декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины. Данная техническая помощь никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик".
Дипломат также отметила, что прошедшие 7 и 8 декабря очередные заседания контактной группы и рабочих подгрупп закончились ничем.
"Вместо того чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", — заключила Захарова.
Военную помощь Украине оказывает и Вашингтон. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, на этой неделе Киев получит стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент США Джо Байден.
Как сообщал американский министр обороны Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии.
В проект оборонного бюджета США на 2022 год заложены 300 миллионов долларов на оказание военной помощи Киеву.