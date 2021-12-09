https://ria.ru/20211209/migratsiya-1763008007.html

В Подмосковье задержали начальника отдела по вопросам миграции

В Подмосковье задержали начальника отдела по вопросам миграции - РИА Новости, 09.12.2021

В Подмосковье задержали начальника отдела по вопросам миграции

Начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД "Пушкинское" задержаны в Подмосковье по подозрению в получении взяток, сообщила старший... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:40

2021-12-09T18:40

2021-12-09T20:22

происшествия

московская область (подмосковье)

миграция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД "Пушкинское" задержаны в Подмосковье по подозрению в получении взяток, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий."Задержаны начальник и заместитель отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Пушкинскому городскому округу. Они подозреваются в совершении преступления ... получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере", - сказала Врадий журналистам.По данным следствия, подозреваемые получали взятки от коммерсанта за непривлечение организации к ответственности за организацию работы нелегальных мигрантов. Общая сумма взяток составила 1,7 миллиона рублей.Как сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, данные сотрудники уже уволены из полиции."По результатам служебной проверки данные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством", – сказала она.

https://ria.ru/20211209/zaderzhanie-1762902175.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), миграция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия