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В Подмосковье задержали начальника отдела по вопросам миграции
В Подмосковье задержали начальника отдела по вопросам миграции - РИА Новости, 09.12.2021
В Подмосковье задержали начальника отдела по вопросам миграции
Начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД "Пушкинское" задержаны в Подмосковье по подозрению в получении взяток, сообщила старший... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:40
2021-12-09T20:22
происшествия
московская область (подмосковье)
миграция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД "Пушкинское" задержаны в Подмосковье по подозрению в получении взяток, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий."Задержаны начальник и заместитель отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Пушкинскому городскому округу. Они подозреваются в совершении преступления ... получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере", - сказала Врадий журналистам.По данным следствия, подозреваемые получали взятки от коммерсанта за непривлечение организации к ответственности за организацию работы нелегальных мигрантов. Общая сумма взяток составила 1,7 миллиона рублей.Как сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, данные сотрудники уже уволены из полиции."По результатам служебной проверки данные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством", – сказала она.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), миграция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
18:40 09.12.2021 (обновлено: 20:22 09.12.2021)
 
В Подмосковье задержали начальника отдела по вопросам миграции

В Подмосковье задержали начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД "Пушкинское"

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД "Пушкинское" задержаны в Подмосковье по подозрению в получении взяток, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
"Задержаны начальник и заместитель отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Пушкинскому городскому округу. Они подозреваются в совершении преступления ... получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере", - сказала Врадий журналистам.
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По данным следствия, подозреваемые получали взятки от коммерсанта за непривлечение организации к ответственности за организацию работы нелегальных мигрантов. Общая сумма взяток составила 1,7 миллиона рублей.
Как сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, данные сотрудники уже уволены из полиции.
"По результатам служебной проверки данные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством", – сказала она.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МиграцияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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