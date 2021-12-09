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МИД заявил о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена
МИД заявил о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена - РИА Новости, 09.12.2021
МИД заявил о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена
Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:10
2021-12-09T17:19
в мире
россия
сша
владимир путин
джо байден
мария захарова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, мария захарова
17:10 09.12.2021 (обновлено: 17:19 09.12.2021)
 
МИД заявил о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена

Представитель МИД Захарова: идет выполнение поручений по итогам беседы Путина и Байдена

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.
"Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
05:25
FT рассказала об уступке Байдена Путину
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденМария Захарова
 
 
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