https://ria.ru/20211209/mid-1762983728.html

МИД заявил о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена

МИД заявил о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена - РИА Новости, 09.12.2021

МИД заявил о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена

Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:10

2021-12-09T17:10

2021-12-09T17:19

в мире

россия

сша

владимир путин

джо байден

мария захарова

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20211209/ustupka-1762862011.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, мария захарова